TRI VAŽNA SAVETA ZA ŽENE: Droge za silovanje kruže Srbijom, jedna je bez boje i mirisa i lako se ubacuje u piće! EVO O ČEMU SE RADI!

U Beogradu je pre par dana uhapšen diler star 28 godina, kod koga je pronađen jedan kilogram droge koja se, između ostalog, koristi za silovanje.

Upozorenje iz Hrvatske da tri droge za silovanje kruže tom zemljom, važi i za Srbiju! Pravilo da veći deo onoga što se pojavi kod suseda, ubrzo postane aktuelno i kod nas, i ovoga puta se pokazalo tačnim.

To nam je potvrdila Irena Đokić iz Centra za bezbednost, istragu i odbranu DBA, apelujući na devojke i žene u Srbiji da posebno budu oprezne u klubovima, kafićima i na privatnim žurkama.

Naime, reč je o tri vrste droge kojima je zajedničko da dovode do amnezije kod žrtve, a vrlo se lako zloupotrebljavaju. Žrtva ih može dobiti ubodom igle, papirićima koji su navlaženi psihoaktivnom supstancom, a mogu se, što je i najčešći slučaj, samo ubaciti u piće.

- Godinama se susrećemo sa opasnom pandemijom, a to je zloupotreba sintetičkih droga. Poslednjih dana imamo informaciju da je povećana njihova zastupljenost u Hrvatskoj i to tri droge: GHB poznatije kao "Dži", Ketamina i Apaurina ili Ksanaksa. Sve ove droge su ponovo postale aktuelne droge za silovanje. One su prisutne dugi niz godina i kod nas. A s obzirom na to da su aktuelne u zemljama u regionu, možemo očekivati i povećanu upotrebu kod nas - upozorava Đokić.

Kako napominje, leto je period održavanja raznih festivala i žurki, pa je zloupotreba ovih droga povećana. Već su, priča naša sagovornica, primećene kod velikog broja turista koji dolaze kod nas, jer se lako transportuju.

- U Beogradu je pre par dana uhapšen diler starosti 28 godina, kod koga je pronađen 1 kg ketamina. GHB je savršena droga za silovanje, jer se teško otkriva, brzo nestaje iz organizma, a osobe se ničega ne sećaju. Ova droga je bez boje, mirisa, može biti tečna ili u prahu, pa je lako ubaciti u piće potencijalne žrtve, a da ona to ne primeti - objašnjava Đokić za Telegraf.rs.

Treća droga koja se pominje, Ketamin, je anestetik koji je, dodaje Đokić, postao opasna igračka mladih.

- Na ulici ga možete pronaći u prahu ili kristalu. Obično ga ušmrkuju kao kokain ili sipaju u piće potencijalne žrtve. Ono što ih čini veoma opasnim je da se mogu napraviti u kućnim uslovima. Ove droge su jeftine, dostupne na ulici i na "Dark web" - ističe ona.

Centar za bezbednost, istrage i odbrane DBA apeluje na devojke i žene da vode računa u kakvom se društvu nalaze u klubovima, kafićima i na privatnim žurkama. Oni su izdvojili tri ključna saveta ženama, a to je da:

- naručuju pića u limenkama ili flašama koje su zatvorene

- ne primaju pića od nepoznatih ljudi

- ne ostavljaju piće tako da ga nemaju na vidiku.

Đokić poručuje da se, ukoliko posumnjate da ste u organizam uneli nešto od ovih droga, obratite osobi od poverenja i napustite lokaciju.

Hrvatski lekari upozorili su takođe da ove droge mogu biti fatalne.

- Mogu izazvati usporavanje rada srca, ako se uzimaju u nekoj velikoj količini, i tada se sve može završiti fatalno, osoba može završiti u komi. Često dolazi do motoričkih ispada - osoba postane nestabilna na nogama, a ono što naglašavam - osoba se najčešće ničega ne seća - upozorio je psihijatar iz Klinike za psihijatriju Vrapče u Hrvatskoj Ivan Ćelić.

I iz Centra za bezbednost, istrage i odbrane DBA već su ranije upozoravali da je bilo slučajeva kada su konzumenti već posle jedne tablete umirali.

- Imali smo slučaj i kombinacije nekoliko supstanci, konkretno diphenidin koji se mešao sa MDMA. Postizalo se jače dejstvo, odnosno jači halucinogeni efekti. Većina droga i posle prvog uzimanja može da ostavi posledice. Poznato je da pojedini konzumenti LSD-ja imaju razne flešbekove i halucinacije i posle dvadeset godina od uzimanja ove droge. Svaka droga ostavlja neku posledicu, a većina droga ubija vrlo brzo - upozorili su pre nepunih godinu dana.

