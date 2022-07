OD ČETVRTKA SE VRAĆAJU TROPSKE TEMPERATURE: Meteorolog otkrio i kada stiže novo zahlađenje, a to nije skoro!

Od srede kreće otopljenje, a u petak i vrlo toplo vreme, iako će krajem tog dana biti lokalnih nestabilnosti, glasi početak najnovije prognoze meteorologa Marka Čubrila.

Tako nas, dalje piše on, za vikend i početkom sledeće nedelje očekuje manje osveženje bez velikih vrućina.

- Od 20. jula očekuje se ponovo vrlo toplo vreme, uz tipične julske vrućine, dok je novo osveženje moguće oko 25. jula. Danas će ka nama i dalje strujati relativno svež vazduh sa severa tako da će preovlađivati promenljivo oblačno vreme uz ređu pojavu pljuskova, ponegde na severu regiona. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Dnevni maksimum kretaće se od +20 do +26 stepeni Celzijusa - piše Čubrilo.

U sredu ujutro, posle vrlo sveže noći, tokom dana se očekuje pretežno sunčano i malo toplije vreme, dok će severozapadni vetar do uveče polako slabiti i prestati. Najviše dnevne temperatire iznosiće od +24 do +29 stepeni Celzijusa.

- Četvrtak i petak donosi dalje otopljenje ali bez temperaturnih ekstrema i maksimumi će se ova dva dana kretati od +29 do +37 stepeni Celzijusa, što su tipične temperature za julske vrućine. U petak krajem dana Alpima će se približavati hladan front koji će zapadu regiona uz granicu sa Slovenijom doneti destabilizaciju atmosfere uz lokalne grmljavinske pljuskove, a biće uslova i za lokalne nepogode. Te nestabilnosti bi se u toku noći ka suboti i u subotu pre podne preko Hrvatske, sevene i severoistočne BiH, severne, zapadne i središnje Srbije premeštale dalje na istok lokalno donoseći grmljavinske pljuskove ili izolovano nevreme - objašnjava detaljno on.

U subotu posle podne lokalnih nestabilnosti može biti i nad središnjom BiH, jugozapadom Srbije i severom Crne Gore. Sa nestabilnostima vetar na kopnu u okretnju na umeren do pojačan, severozapadni smer, a duž Jadrana ponovo bura.

- U subotu dnevni maksimum iznosiće do +26 na severozapadu Hrvatske do +32 na istoku i jugoisotku Srbije, a u nedelju još malo svežije uz dnevni maksimum od +25 do +29 stepeni Celzijusa, dok će se vrlo toplo vreme zadržati duž obale Jadrana. Za vikend će talas izuzetno vrelog vazduha iz severne Afrike preko jugozapadne Evrope strujati ka zapadnoj i sevrozapadnoj Evropi što će tih dana nad ovim delom kontinenta usloviti velike vrućine i maksimumi bi se nad Francuskom, zemljama Beneluksa i jugom Velike Britanije mogli kretati i oko +41 stepen Celzijusa, lokalno i oko +44, a nad Španijom i jugom Francuske i preko +45 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo.

Ovo jako otopljenje, objšanjava on, biće uzrokovano postojanjem anticiklona čije će se jezgro nalaziti negde nad središnjom Evropom i situiranjem slabog, visinskog, ciklona nad Biskejski zaliv.

- Početkom sledeće nedelje očekuje se suvo vreme, ali i dalje bez velikih vrućina, dok se od 19. jula do oko 25. jula očekuje otopljenje i tih dana bi se makismumi kod nas trebali kretati od +31 do +37 stepeni Celzijusa, što jeste toplo ali nije ekstremno toplo i spada u uobičajne julske talase vrućine. Oko 25. jula bi bilo izgleda za novo osveženje. Sumirano, od srede sledi otopljenje i vrlo brzo dolazimo do tipičnih letnjih temperatura ali osveženje koje se očekuje za vikend će držati makismume u toleratnim vrednostima, dok će afrička vrelina u punoj meri zahvatiti zapadnu Evropu - zaključuje Čubrilo.