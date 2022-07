VRELINA I AFRIČKE VRUĆINE STIŽU POLAKO, ALI SIGURNO! Od danas osetan porast temperature - Evo gde se očekuje minimalna oblačnost!

U četvrtak pretežno sunčano i vrućina u svim krajevima.

Tokom popodneva slabije izražena oblačnost zahvata Vojvodinu. Vetar slab, prepodne severozapadni, a popodne promenljivog pravca. Pritisak malo iznadnormale. Minimalna temperatura od 10°C do 18°C, a maksimalna od 31°C do 34°C.Uveče suvo. Temperatura u 22h od 21°C do 27°C.

Beograd: U četvrtak sunčano i vrućina. Tokom popodneva može biti vrlo malo oblaka. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalnatemperatura 18°C, a maksimalna do 34°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h 27°C.

