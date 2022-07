Džo Bajden, koji je predstavio sliku na događaju u Beloj kući, nazvao je taj trenutak „istorijskim“ i rekao da je pružio „novi prozor u istoriju našeg univerzuma“.

NASA je objavila sliku udaljenih galaksija kakve su bile pre 13 milijardi godina, koristeći najmoćniji teleskop ikada lansiran u svemir. Mali komad univerzuma, nazvan SMACS 0723, usnimljen je sa svim detaljima uz pomoć oštrog svemirskog teleskopa Džejms Veb (JVST), pokazujući svetlost iz mnogih različitih svetlucavih galaksija, među najstarijim u svemiru.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.



Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C — NASA (@NASA) 11. јул 2022.

Branko Simonović, popularizator astronomije, ističe da su ove slike značajne za nauku i naše razumevanje evolucije vasione u kosmološkom smislu.

- Ovo će pomoći i u istraživanju atmosfere ekstrasolarnih planeta u potrazi za markerima života – kaže Simonović za “Novo jutro”.

You've seen the pictures. What questions do you have?



Our panel of @NASAWebb experts is ready to answer them in our NASA Science Live, starting 3pm ET (19:00 UTC) on July 13. Tag your Qs with #UnfoldTheUniverse: https://t.co/gXrivVNA1n pic.twitter.com/bQw8wHeMrq — NASA (@NASA) 13. јул 2022.

Ovo “duboko polje” se, kako kaže, odnosi na najranije objekte i strukturu koju možemo zabeležiti u vasioni.

- Džejms Veb doveo je do jednog oduševljenja, a nema sumnje da će ih u narednim sesijama u “dubokom polju” otkriti mnogo više. Mi smo, dakle, već došli ispod prve milijarde godina od nastavka vasione – navodi Simonović.

Yesterday's photos from across the universe inspired awe and wonder around the Earth.



Take a look back at how the world responded to the first full-color images from @NASAWebb: https://t.co/trQvd4Z8WX — NASA (@NASA) 13. јул 2022.

Naučnik Milan Stevančević kaže da je pitanje da li je sve postalo iz “velikog praska” i postoje indicije da je on naučno dokaziv.

Kada je reč o slikama koje je napravio Džejms Veb, Stevančević kaže da je reč o prodoru o nauku i da su satelitske telekomunikacije postale osnov, ne samo astronomije, već i svih ostalih nauka.

Na pitanje da li smo sami u svemiru, Stevančević kaže:

Teško. Singularitet ne postoji nigde, pa ni u svemiru ni u živom svetu.