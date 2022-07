DANAS JOŠ TOPLIJE! Nakon hladnog i svežijeg talasa SRBIJA PONOVO U DEBELOM PLUSU - Afričke vrućine nam se vraćaju na velika vrata!

Vraća nam se vreli talas!

U petak sunčano i još veća vrućina, u većini predela malo preko 35°C. Krajem dana na severu Vojvodine naoblačenje. Vetar slab severni i severozapadni.

Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 22°C, a maksimalna od 34°C do 37°C. Uveče suvo i vrlo toplo. Temperatura u 22h od 23°C do 28°C.

Beograd: U petak sunčano i još veća vrućina. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisakoko normale. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna do 36°C. Uveče suvo i vrlo toplo.Temperatura u 22h 28°C.

