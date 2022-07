LUCIFER ĆE VLADATI SVETOM - ZASTRAŠUJUĆE PROGNOZE METEOROLOGA! Srbiju čeka jedno od najtoplijih leta ikada - METEO EKSTREM

Ali, šta se zapravo dešava, ne samo u Srbiji, sa vremenskim prilikama i zašto imamo sve toplija leta na Balkanu, ili barem periode koji su izuzetno vreli.

Klima se vidljivo promenila i u to su nas uverili i tropski talasi, ali i oluje i nepogode koje su nas zadesile širom Srbije već nekoliko puta i to pre zvaničnog početka leta.

Koliko će se klima tek menjati, hoćemo li ubuduće u Srbiji morati da se navikavamo na to da praktično živimo kao u tropskim predelima - da ćemo ići iz ekstrema u ekstrem, od toplotnog talasa sa temperaturam od preko 40 stepeni Celzijusovih do naglih obrta praćenih olujama, orkanskim vetrovima, snažnim pljuskovima i nepogodama? Po svemu sudeći, hoćemo.

Stiže novi toplotni talas

Za početak, naši stručnjaci najavljuju u Srbiji dugo toplo leto i tek što smo predahnuli od nesnosnih vrućina, meteorolog Marko Čubrilo kaže da već od danas, slede maksimumi od oko +35 stepeni Celzijusa. Prema njegovim proračunima, posle toplog petka, vikend bi bio lokalno nestabilan uz manje osveženje, ali već u nedelju će ponovo biti toplo.

"Lucifer" i uticaj ljudi

Ali, šta se zapravo dešava, ne samo u Srbiji, sa vremenskim prilikama i zašto imamo sve toplija leta na Balkanu, ili barem periode koji su izuzetno vreli, objasnili su stručnjaci Holandskog kraljevskog meteorološkog instituta još 2017. godine, dok je o istoj pojavi prošle godine objašnjenje stiglo iz Meteorološke službe Velike Britanije Met ofis.

Naime, mediji su preneli da klimatolozi upozoravaju Evropljane na povratak "Lucifera", toplotni talas koji izaziva temperature više od uobičajenih i zbog kojeg se dešavaju požari i ekonomski gubici od juna do avgusta.

U Evropi temperature i do 50 stepeni Gasovi poput ugljen-dioksida koji se oslobađa sagorevanjem fosilnih goriva, zadržavaju toplotu u atmosferi i zagrevaju planetu, a Britanci su pred kraj prošle godine poručili da bi stari kontinent mogao da trpi temperature i blizu 50 stepeni svake godine do kraja ovog veka ukoliko se ne preduzme hitna akcija da se smanje emisije štetnih gasova koje izazivaju efekat staklene baste.

Imaćemo "Lucifera" svake godine

Takva vrućina u Evropi se može očekivati jednom u svake tri godine kao posledica globalnog zagrevanja koje je Zemlja već pretrpela. Ukoliko se ne preduzme drastična akcija, rizik od rekordnih vrućina nastaviće da raste u decenijama koje dolaze.

Do 2100. godine, ako svet ne preduzme brzu akciju da se smanje štetne emisije, Evropu čekaju talasi vrućine poput "Lucifera" svake godine" - naveo je "Met ofis".

- Opasne klimatske promene su već sa nama… ako pogledate na 48,8 stepeni Celzijusa u Evropi i 49,6 u Kanadi i šta je došlo sa tim – požari, posledice po ljudsko zdravlje, poljoprivredu – to je sada sa samo nešto preko 1 stepen Celzijusa globalnog zagrevanja. Sa daljim zagrevanjem, samo će se pogoršati – rekao je “Indipendentu” profesor Piter Stot, autor analize i vodeći naučnik za ekstremno vreme "Met ofisa", na marginama Klimatskog samita Cop26 u Glazgovu.

U Srbiji sledi jedno od najtoplijih leta ikada Klimatolog profesor dr Vladimir Đurđević je izjavio nedavno za medije da “Srbiju i Beograd očekuje jedno od najtoplijih leta koje se ikada dogodilo kod nas”. Naglasio je da svi moramo da se naviknmo na novu klimu i klimatske promene, koje u našem regionu napreduju brže nego u ostatku sveta. Gostujući u tv emisiji klimatolog Đurđević je podsetio da smo već u maju imali toplotni talas, a biće ih duplo više. Otkrio je zbog čega su klimatske promene upalile "crveni alarm" u svetu i najavio da nas u godinama i decenijama koje slede očekuju sve vidljivije promene klime. Prema njegovim rečima, uragan Agata, koji je opustošio jug Meksika, klasičan je uragan, koji pogađa obale Amerike i Centralne Amerike, ali, prvi put se dešava da uragan bude tako snažan u maju, jer obično počinju u junu i najjači su kasnije tokom leta.

- Već u maju smo i u Srbiji imali toplotni talas, a obično se to dešavalo kasnije, od juna pa nadalje. Stvari su se malo istumbale, imamo sve više toplih perioda. Kako bude prolazilo vreme promene će biti vidljivije. Leto će biti sve duže, počinjaće sve ranije, a završavati se sve kasnije. Pratimo i druge parametre kao što je dužina vegetacionog perioda biljaka, perioda kada su aktivne, i on se već proširio za dvadesetak dana – rekao je profesor Fizičkog fakulteta u „Uranku“.

Veruje da će buduća klima biti značajno toplija i kaže da se već sada na osnovu merenja zna da imamo duplo više toplijih talasa u Srbiji, a u narednih 20 do 30 godina oni će se udvostručiti.

- Intenziviraće se ekstremne metorološke pojave u svetu poput oluja koje će postati razornije, imaćemo ekstremne padavine, suše će postati češće i intenzivnije. Ranije su se suše dešavale jedanput u deset godina, a do 2050. dešavaće se dva do tri puta u deceniji. To su suše u kojima izgubite celu poljoprivrednu sezonu. Mi smo imali primer takve suše 2012. godine kada je rod kukuruza umanjen 50 odsto, a značajno se smanjio i kvalitet roda – rekao je Đurđević.

Izjavio je da je trenutno u Istočnoj Africi velika suša, na granici potpune humanitarne katastrofe.

- Ali, pošto je sada sav fokus na ratu u Ukrajini, o tome niko ne govori. Mesecima traje suša, UN pokušava da osvesti države i vlade da pomognu, ali sve oči su uprte na istok Evrope. Ekstremni klimatski uslovi povećavaju tenzije u društvu i dovode do kriza, recesije... – kaže Đurđević i podseća da se prethodnih dana Srbija suočila sa gradom i nevremenom i neophodna je zaštita u poljoprivredi, prevashodno u voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji. Prvi korak je osiguranje useva, ali kod nas to nikako da postane praksa, uz korišćenje protivgradnih mreža.

- Nećemo doći do toga da vremenski uslovi budu toliko nepovoljni da nećemo imati hrane, odnosno da ćemo zbog nevremena gubiti useve i rod, ali do kraja ovog veka takav crn scenario moguć je ako ništa ne budemo uradili – napominje klimatolog.

Tropske temperature u Skandinaviji

Za Javni servis on je izjavio da su se deset najtoplijih leta desila od 2000. godine na ovamo.

- U nekim skandinavskim zemljama zabeležene su prave tropske temperature što uz učestalo obaranje temperaturnih rekorda potvrđuje da je reč o globalnom zagrevanju i da ceo svet oseća posledice toga. Savet građanima je da ko god može ode iz grada, jer efekat zagrevanja asfalta, čelika i betona dodatno podiže temperaturu. Umereno koristiti klima uređaje. U zemljama na jugu Evrope kao što su Španija i Italija postoje već “skloništa", za ljude koji nemaju klimu, da mogu da se sklone i prenoće u klimatizovanom prostoru - kaže Đurđević.