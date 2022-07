KAKO SE IZ SRBIJE UKLJUČITI NA NOVI AUTO-PUT U CRNU GORU: Ako promašite ovo uključenje, drugog nema!

Deonica auto-puta kroz Crnu Goru u dužini od 41 km, od Kolašina do Podgorice konačno je puštena, što je od velikog značaja za sve naše vozače koji idu na more jer ovim putem zaobilaze kanjon Morače.

Auto-put Bar-Boljare je konačno funkcionalan, a u rad je puštena prioritetna deonica od Smokovca do Mateševa.

Deonica Smokovac - Mataševo dugačka je 41 kilometar i osim što olakšava putovanje, obezbeđuje brži dolazak do mora čini i put mnogo bezbednijim jer se ovom putanjom zaobilazi "crna tačka" - kanjon Morače.

Vozači koji iz Srbije idu na more uključuju se na auto-put kod Kolašina, odnosno u Mateševu i idu do Smokovca nedaleko od Podgorice odakle će ustaljenom trasom nastaviti dalje ka moru.

Put je sada skraćen sa nekadašnjih sat i po na 25 minuta jer je za deonicu auto-puta Kolašin-Podgorica projetkovana brzina 100 km/h.

Još jedna dobra vest za sve koji se spremaju da krenu duž ove deonice jeste to da će u narednih sedam dana putarina biti besplatna.

Pravila i saveti za vožnju na auto-putu

Crnogorska policija je već objavila pravila kojih će morati da se pridržavaju svi koji saobraćaju ovom putanjom.

Napravljen je plan prema kojem će saobraćajne ekipe automobilima, motorima i “presretačima” biti danonoćno u patrolama na autoputu od Smokovca do Mateševa. Takođe se zabranjuje vožnja vozila čija je brzina manja od 50 km/h.

Kako prenose Vijesti, vozači moraju da se kreću krajnjom desnom saobraćajnom trakom, osim ako je zauzeta vozilima, koja se kreću manjom brzinom.

- Na auto-putu, vozač može da se uključi odnosno isključi samo prilaznim putem, namenjenim za uključenje odnosno isključenje sa auto-puta. Vozač prilikom isključenja dužan je da vozilom blagovremeno zauzme položaj na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i da što pre pređe na saobraćajnu traku za isključenje. Na auto-putu, vozač se mora kretati krajnjom desnom saobraćajnom trakom, osim ako je zauzeta vozilima, koja se kreću manjom brzinom. Saobraćajnom trakom za prinudno zaustavljanje vozila zabranjeno je kretanje vozila - navodi policija.

Obratite pažnju na uključenje na auto-put, ako promašite...

Vozači koji dolaze iz Srbije bez obzira na to na kom graničnom prelazu ulaze u Crnu Goru na novi auto-put dolaze magistralnim putem koji vodi kroz Kolašin.

Ubrzo nakon što prođu Kolašin naići će na saobraćajni znak koji označava pristupni put koji vodi ka uključenju na auto-put i koji treba da prate. Ako promaše isključenje, jedina opcija je da se negde okrenu i vrate, jer drugih uključenja na auto-put u blizini nema.

Od Kolašina ima 11 km do uključenja na auto-put koje je kod Mateševa.

Tu je naplatna rampa, a posebna pogodnost u narednih sedam dana je što će vozači biti oslobođeni plaćanja putarine. Posle toga cena za putnička vozila biće 3,5 evra za čitavu deonicu, a za motocikle 1,5 evro.

Kad se uključe na novi auto-put, prvi izlaz na koji će naići je Veruša, a zatim Pelev brijeg. Ovi izlazi rade, ali svakako ne vode do mora, pa svi koji idu na obal, svakako nastavljaju pravo do izlaza Smokovac koji je i krajnja tačka do sada završene deonice.

Tu je naplatna rampa posle koje je potrebno samo nekoliko stotina metara da stignete do kružnog toka i magistralnog puta na ulasku u Podgoricu zaobilazeći potpuno kanjon Morače. Odatle vozači nastavljaju ustaljenom trasom ka svom odredištu.

Vozači teretnjaka, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg i skupova vozila čija je dužina veća od sedam metara, mogu koristiti samo dve saobraćajne trake uz desnu ivicu kolovoza...

- U slučaju zastoja na auto-putu, na kojem ne postoji saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozači su dužni da ostave slobodan prostor za prolaz vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza, tako što će vozači u desnoj saobraćajnoj traci zauzeti položaj uz desnu ivicu, a vozači u levoj saobraćajnoj traci zauzeti položaj uz levu ivicu saobraćajne trake. Na autoputu vozač ne sme da zaustavlja i parkira vozilo, osim na mestima koja su za to posebno obeležena. Vozač ne sme vršiti polukružno okretanje niti da se kreće unazad - navodi policija.

Vozač je dužan da zbog neispravnosti na vozilu ili drugog razloga zauzme traku za prinudno zaustavljanje i da preduzme mere da vozilo što pre ukloni sa kolovoza.

- A ako nema trake za prinudno zaustavljanje, dužan je vozilo obeleži sigurnosnim trouglom na udaljenosti ne manjoj od 50 metara i obavezno upaljenim svim pokazivačima pravca. Ukoliko se vozač nalazi van svog vozila na kolovozu obavezno mora da nosi prsluk sa reflektujućim osobinama. Zabranjeno je vučenje neispravnog vozila, osim ako je razlog za vuču nastao za vreme kretanja na auto-putu. Tada je vuča dozvoljena do prvog isključenja sa auto-puta. Pešak ne sme stupiti ni kretati se po kolovozu auto-puta - navodi crnogorska policija.

