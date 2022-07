AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, na prelazu Gradina čeka se sat vremena

Od popodnevih sati očekuje se početak talasa pojačanog saobraćaja, koji može doneti zadržavanja na frekventnijim graničnim prelazima, prvo na ulaznim terminalima iz pravca Mađarske i Hrvatske, a zatim i na onim koji vode ka Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prolazak većeg broja stranih državljana kroz Srbiju doprinosi ;pojačanom saobraćaju ka istoku i jugu Evrope, odnosno, ka Bugraskoj i Makedoniji.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama.Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila čekaju jedan sat, a na prelazu Gostun pola sata.

Na teretnimm terminalima graničnih prelaza nema dužih zadržavanja.

Produžava se radno vreme pojedinih graničnih prelaza prema Mađarskoj koji rade od 7.00 do 19.00 časova tokom dana vikenda (petak, subota, nedelja): Prelaz Bajmok-Bačalmaš, u periodu od 17. juna do 11. septembra će raditi od 7.00 do 24 časa a prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom, u periodu od 1. jula do 31. avgusta od 7.00 do 22.00 časa.

