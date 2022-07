ZA NESAVESNO LEČENJE I DO 12 GODINA ROBIJE! Za dokazivanje kirvice lekara je neophodno utvrditi vezu između OVE DVE STVARI

Milan Đurić preminuo je nakon što je imao intervenciju nameštanja prvog pršljenja atlas kod prof. dr Slaviše Đurđevića u privatnoj klinici "Balans medika". Đurić je iz te ordinacije izašao nepokretan, a nakon tri meseca u komi preminuo je u Institutu za ortopediju "Banjica".

Nakon njegove smrti utvrđeno je da klinika na kojoj su mu nameštali atlas nije imala licencu za rad Ministarstva zdravlja.

Prof. dr Marjan Novaković, predsednik Republičke komisije za plastičnu hirurgiju navodi da su odlasci kod takozvanih kostolomaca izuzetno opasni.

- Kičmena moždina je tako anatomski tesno mesto da je svako pomeranje, udarac i povlačenje dovoljno da skliznu pršljenovi, da nagnječe ili u kompletu preseku kičmenu moždinu. To se posebno odnosi na vratni deo kičme. Tu imamo sedam pršljenova koji su specifični po svojoj građi i po funkciji i dozvoljavaju razne pokrete, ali su istovremeno osetljivi - naveo je Novaković.

Prema njegovim rečima, kada se usled degenerativnih promena jave bolovi ljudi su skloniji da traže pomoć u alternativnoj medicini, nego u klasičnoj.

- U ovom slučaju je problem i to što inspekcija nema pravo da uđe u kliniku bez prijave klijenta, odnosno pacijenta - primetio je Novaković.

Advokatica Zora Dobričanin je navela da ukoliko lekar postupi nesavesno, ne primeni adekvatnu proceduru i adekvatan lek, ne pridržava se higijenskih sredstava ili na bilo koji drugi način ugrozi zdravlje pacijenta onda to predstavlja krivično delo.

- Lekar može biti kažnjen zatvorskom kaznom do tri godine, a ukoliko zbog takvog postupanja lekara ili nekog člana medicinskog osoblja zaprećena je kazna do osam godina zatvora, a ukoliko nastupi smrt onda je do 12 godina. Ukoliko je krivično delo izvršeno iz nehata, onda je to druga stvar - istakla je Dobričanin.

Mora biti utvrđena uzročno-posledična veza manipulacije atlasom i smrti. Mislim da bi trebalo svakako da snose odgovornost za činjenicu da je bila neregistrovana klinika i oni koji su radili tu i oni koji su im to omogućili.

Dobričanin je naglasila da moraju biti registrovani i klinika i procedura koja se izvodi.