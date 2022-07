PRED NAMA VIKEND SA NAJVEĆIM GUŽVAMA NA GRANICAMA: Ovo može da vas spase višesatnog čekanja

Udarni vikend sezone godišnjih odmora je pred nama, pa se na putevima očekuje veliki broj turista i pre svega ogromne gužve i višestana čekanja na prelazima Preševo i Gradina na putu ka Grčkoj i Bugarskoj.

Sva je prilika da će vozači najveću pauzu imati na izlazu iz zemlje, a zatim i na makedonsko-grčkoj granici, ako vam je zemlje Helena konačno odredište. Upravo ovde se takođe juče čekalo satima, a kako na društvenim mrežama svedoče putnici, juče se kolona bukvalno nije pomerila dva sata.

U četvrtak se čekalo više od dva sata na Gradini

To je nagovestio i jučerašnji dan tokom kojeg su zabeležene dugačke kolone vozila na prelazima Preševo i Gradina, ali i na Đevđeliji na izlazu iz Severne Makedonije u Grčku. Primera radi, na izlaz iz Srbije u Severnu Maledoniju na Gradini juče se u jutarnjim satima čekalo više od dva sata.

S druge strane, u četvrtak se dugo čekalo i na ulazak u Srbiju, pre svega na Horgošu i Batrovcima zbog "najezde" gastarbajtera kako naših tako iz okolnih država koji dane godišnjeg odmora žele da provedu u matičnoj zemlji. Na našu sreću ili žalost, taj njihov put do "kuće vodi neminovno preko Srbije".

Petak najudarniji zbog spajanja vikenda i odmora

Ako se tome doda da danas tradicionalno počinje period kada najveći broj prodičnih ljudi ide na godišnji odmor, od 15. jula do 15. avgusta jasno je da sledećih dana i nedelja sledi snažan udar na granične prelaze.

Ipak, u AMSS-u ističu da više nema strogih pravila kada je reč o gužvama na putevima i graničnim prelazima.

- Primera radi, poslednjih godina najveći broj vozila na prelazima bio je od 10. avgusta, ali i to se promenilo. Sada ima gužve i radnim danima, ali ipak su i dalje petak i vikend najudarniji. Primetno je da sve manje ljudi uzima odmor usred radne nedelje i da spajaju vikend sa odmora pa se zato uvek petkom očekuju najveće gužve - podvlače u AMSS-u.

I "turistička smena" utiče na gužve

Kako kažu, moguće je da danas bude veći broj vozila na putevima i zbog takozvane "turističke smene".

- Obično turisti idu na more od prvog ili 15. dana u mesecu iako ni tu nema više pravila neko ide sedam dana na odmor, neko devet ili deset, a neko 14 dana. Ne treba zaboraviti ni da je Srbija tranzitna zemlja kroz koju prolaze praktično svi državljani zemalja iz bližeg ili daljeg okruženja - naglašavaju u AMSS-u.

Bolji izbor - alternativni prelazi

U AMSS otkrivaju gde su poslednjih dana najveće gužve na graničnim prelazima.

Što se tiče najopterećenijih graničnih prelaza, to su: Horgoš, Batrovci, Preševo sa Makedonijom, Gradina i Gostun. Vozačima savetujemo da, u danima pojačanog saobraćaja, kao i kod dužih čekanja posebno vikendom koriste manje opterećene, alternativne, prelaze, odnosno Bajmok do 11. septembra u danima petak, subota i nedelja, koji radi do 24 sata, GP Bački Vinogradi koji radi do 31. avgusta u danima: petak, subota i nedelja od 7-22 sata - podvlače u AMSS-u.

Kada je reč o graničnim prelazima sa BiH u AMSS-u preporučuju nekoliko opcija.

- Mogu koristiti prelaze: Sremska Rača, Mali Zvornik, Badovinci, Kotroman dok se na granici sa Bugarskom može koristiti manji prelaz Strezimirovci. Na izlazu ka Makedoniji može se koristiti pelaz Prohor Pčinjski - naglašavaju u AMSS-u.

U ovom savezu imaju i savet za vozače za putovanje van zemlje.

- Obavezno koriste alternativne prelaze, obavezno prekontrolišite ispravnost krenite ispravnim vozilom. Spremite se na strpljivo čekanje na graničnom prelazu, pripremite zeleni karton za putovanje kroz Severnu Makedoniju, ne krećite umorni i neispavani na put - zaključuju u AMSS-u.

Alternativni granični prelazi

Da bi ste znali da li su gužve na granicima, a ukoliko se navodite gugl mapom, uključite opciju "saobraćaj". Tako ćete imati i informaciju o tome gde je na putu gust saobraćaj, pa ćete tako viditi i na kojim graničnim prelazima su najveće gužve. To proverite barem sat, dva pre nego što ćete stići na granicu, to vam je važno i zbog skretanja sa glavnog puta, ukoliko želite da idete alternativnim pravcem. Ništa vam ne znači da za gužve saznate, a da ste pre toga propustili skrentanje za neki drugi prelaz.



Mađarska

Na graničnom prelazu Horgoš I je u vreme najvećih gužvi uvek otvoreno 6 traka, a koriste se i prelazi Kelebija, Horgoš II , Bački Breg (ovaj prelaz mogu da koriste samo putnička vozila) koji rade neprestano 24 h, dok je alternativa sa Mađarskom i prelazak preko Bačkih Vinograda, Bajmoka (ovaj prelaz koriste samo putnička vozila) i Rastina kod Sombora koji su otvoreni do 19 h.

Hrvatska

24h se prelazi granica na Batrovcima, Šidu, a na raspolaganju su i Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Neštin (ovaj prelaz koriste putnička i isključivo prazna teretna vozila), Ljuba i Sot.



Bosna i Hercegovina

Putnici mogu koristiti prelaze Badovinci (ovaj pelaz mogu ka Srbiji osim putničkih da koriste i natovarena teretna vozila, dok ka Bosni samo prazna), Sremska Rača, Mali Zvornik, Ljubovija, Bajina Bašta, Kotroman (Mokra Gora), Uvac (Priboj), Višegrad, Rudo i Jamena (prelaz je skelom koja saobraća Savom od 7-2h u oba pravca, po 7 puta dnevno)

Crna Gora

24h rade prelazi Jabuka, Gostun i Mehov Krš.

Makedonija

Vozači prelaze na graničnim prelazima Preševo (Tabanovci) i Prohor Pčinjski, koji su otvoreni 24h.

Bugarska

Granica se može prelaziti na graničnim prelazima Dimitrovgrad (Gradina), Vrška Čuka, Strezimirovci i Ribarci. Svi rade 24 h.

Rumunija

Đerdap I (za putničk i teretna vozila), Đerdap II (za putnička vozila), Kaluđerovo, Srpska Crnja i Vatin koji rade 24 h, dok su prelazi Jaša Tomić, Nakovo i Vrbica otvoreni do 19h samo za vozače putničkih vozila.

