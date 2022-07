OTROVNICE HARAJU OVIM GRADOM: Do sada viđena tri poskoka, LJUDI U STRAHU

Volonteri udruženja ZOO Planet sinoć su alarmirani nakon što je na Trgu kralja Milana u Nišu primećen poskok. Ustanovljeno je da je opasna otrovnica uginula nakon što je, kako tvrde očevici, pregazio automobil.

Ono što brine građane je što je ovo treći poskok koji je zatečen u gusto naseljenim delovima grada, pa je prava sreća da niko nije ugrižen.

Dušan Stojanović, predsednik ZOO Planeta kaže da je ovo udruženje dobilo poziv oko 22 sata zbog otrovnice primećene u epicentru Niša.

- Pozvali su nas iz policije i zamolili da uklonimo zmiju, oni tada nisu znali da je već uginula. Ubrzo mi se javila jedna Nišlijka koja je objasnila da je primetila gmizavca kako prelazi ulicu uz pešački prelaz pa pretpostavljam da je neki auto pregazio pre nego što je stigla do kraja kolovoza. Uspela je da dopuzi do ulaza u Podzemni prolaz i tu je uginula. Krupniji je primerak, zmija je bila duga oko pedesetak centimetara, pretpostavljam da se zavukla u nečiji auto i tako stigla u grad – priča Stojanović.

Danko Jović, herpetolog u Zavodu za zaštitu prirode u Nišu kaže da je iznenađen činjenicom da opasne otrovnice već treći put stižu u grad.

- Dva poskoka smo već ovog proleća uhvatili, oba na parkinzima tržnih centara. Za ovog trećeg saznao sam jutros jer sam juče čitavog dana bio na terenu. To je zaista iznenađujuće ali eto dešava se. Ljudi moraju da znaju da grad nije prirodno stanište otrovnica, na ovom području najviše ih ima u Sićevačkoj i Jelašničkoj klisuri. Najverovatnije je da su u grad stigli nekim automobilom koji je bio na tom području. Vozači auto parkiraju u hladovini, zmije se takođe u najtoplijem delu dana tu sklanjaju, ako ih nešto uplaši, uđu u točak pa u motor. Kad auto krene ne mogu da izađu, šćućure se pa kad vozilo stane one izmile i nađu se u čudu kao i mi kad ih vidimo – objašnjava Jović.

Upozorava da prilikom boravka u prirodi građani treba da vode računa kako ne bi sa sobom u grad doveli i slepog putnika.

- Pre par godina u Leskovcu čoveku se ženka poskoka pojavila na šoferšajbni. Dok je vozio, izmilela je iz motora i pojavila se na staklu, vozač se prestravio . Treba biti oprezan i uvek nakon boravka u prirodi pregledati automobil kako bi se izbegao bliski susret sa opasnom životinjom – rekao je stručnjak za zmije.

Komentarišući sinoćnji događaj, Jović kaže da se radi o starijem primerku poskoka.

- Mislim da je bio dug sedamdesetak centimetara a i na osnovu debljine vidi se da je starija životinja. Suprotno uvreženom mišljenju, opasnije su mlađe zmije, one od dvadesetak centimetara. Ovo iz razloga što odrasli primerci znaju da im je otrov potreban za lov i štedljivo ga koriste pa se može dogoditi da kada napadu to bude samo „suvi ujed“ bez ubrizgavanja toksina. Mlade zmije to ne znaju pa sruče celu kesicu otrova, potroše ga uludo jer se uplaše, što je opasno za ljude – zaključuje Jović.