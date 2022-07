KVADRAT NA OBALI MORA I ZA 1.250 EVRA! Srbi uzimaju stanove budzašto u OVOJ ZEMLJI!

Nakon što su u potrazi za nekretninama naši sugrađani počeli da obilaze atraktivne destinacije u Grčkoj i Turskoj, sve više Srba je pohrlilo i u Trst. Razlog za to je kada pogledamo prosečne cene stanova jasan.

Po ceni jedne garsonjere u Beogradu (oko 50.000 evra) u Trstu se prodaju jednosobni i dvosobni stanovi, površine do 50 kvadrata s'tim što se za razliku od naše prestonice gde vam sa prozora pogled uglavnom puca na komšiluk, u ovom italijanskom gradu ste uglavnom okrenuti ka moru.

- Gledala sam stan od oko 60 kvadrata u Trstu, kog agencija za prodaju nekretnina ceni na 60.000 evra. Agent za prodaju mi je tokom obilaska napomenuo da je u Trstu sve više naših koji kupuju stanove i apartmane. Samo u zgradi u kojoj sam ja gledala nekretnine ima 5 stanara iz Srbije, priča B. J. koja se na taj potez odlučila nakon preporuke prijatelja.

Cene

Što se cena kvadrata u Trstu tiče, prema podacima tamošnjih agencija za prodaju nekretnina, one se kreću između 1.250 evra do 3.950 evra. Na cene kvadrata u Trstu najviše utiču opremljenost nekretnine, to da li je ona u novogradnji ili se radi o renoviranoj starogradnji, kao i udaljenost od obale.

Garsonjera površine 25 kvadrata, koju smo pronašli pregledom ponude na internetu, prodaje se za 33.000 evra. Ovaj stan namenjen za studente, kako stoji u opisu, kompletno je opremljen i nalazi se na 1. spratu.

Mali jednosobni stanovi se prodaju po cenama od oko 50.000 evra. Mi smo pronašli 2, jedan površine 54 kvadrata na periferiji Trsta koji se prodaje za 48.450 evra, i jedan površine 45 kvadrata koji je u širem centru grada koji se prodaje po ceni od okruglo 50.000 evra. Oba stana su u starogradnji, renovirani i kompletno opremljeni.

Veći stanovi, kao jedan četvorosoban površine 82 kvadrata koji smo mi pronašli, prodaju se po ceni od 72.000 evra i više. Taj od 72.000 evra je kompletno opremljen, renoviran a kako su vlasnici istakli ima 2 spavaće, 1 dnevnu sobu, kuhinju i trpezariju, kupatilo i zatakljenu terasu.

Kako da kupite stan u Italiji?

Vrlo često agencije u Italiji od kupaca traže pismenu ponudu za kupovinu imovine i isto tako vrlo često traže da se položi depozit kako bi bili sigurni da ostajete pri kupovini. Na interentu se i toplo preporučuje i advokat ili pravni savetnik kako bi se lakše čitava procedura završila.

Kada se postigne dogovor sa agencijom dužnost unajmljenog advokata je da izradi preliminarni ugovor ili Compromesso. Ovim ugovorom se ne prenosi vlasništvo, ali se navode svi detalji o prodaji i daje prodavcu vremena da se prikupe sva neophodna dokumentacija pre dogovorenog datuma.

Kupac (koji mora da ima italijanski poreski broj) zameni depozit od 20 do 30 odsto kupoprodajne cene u ugovoru, i ovim se bave tamošnji notari.

Nakon Kompromesa (Compromesso), notar treba da pripremi konačni ugovor. Kada se taj ugovor potpiše, kupac treba posredstvom notara da uplati ostatak novca koji stoji u ugovoru i sve ostale naknade i poreze.

Naknade i porez izađu na između 10 i 12 odsto kupovne cene nekretnine, i među njima se nalaze porez na imovinu, nagnada za agente, notarske takse, porez na promet itd.

