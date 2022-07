Strasti se ne stišavaju! Novi TVIT O PARADAJZ TURISTIMA zapalio društvene mreže - KOMENTARI SAMO PLJUŠTE

Svake godine u vreme letovanja, paradajz turizam je jedna od glavnih tema oko kojih se Srbi raspravljaju. Dok neki jedu paštete i sendviče na plaži, napravljene od hrane koju su poneli od kuće, oni sa dubljim džepom uživaju u restoranima i hotelima – i konstantno kritikuju ove druge.

Ova tema je i ove godine podigla veliku prašinu na društvenim mrežama, ali je veliku pažnju privukao i tvit jedne žene, koja je osudila sve one koji kritikuju takozvane paradajz turiste.

"Šta ima loše u paradajz turizmu? Ako je to način da neko dete vidi more, a znamo da je more zdravo, zašto da ne? To što vi dižete keš kredite da bi ste se k***** slikama sedam dana, pa posle jedete taj isti paradajz, to neka vam neko pogleda", napisala je ona.

Ovo pitanje je izazvalo oprečne reakcije korisnika Tvitera, evo šta oni kažu.

"Iskompleksirane budale", "šta koga boli k**** kako se neko hrani na moru", "Ali, šta koga boli d*** kako će neko da ide, kojim prevozom, šta će da jede, ne ide iz njegovog džepa, ne ugrožava ga? Ne razumem ljude, osim što ih zloba izjeda, ima li još nešto?", upitala je jedna korisnica Tvitera.

Neki kažu da "ili idem kao čovek ili ne idem, neću od deteta da pravim socijalni slučaj", dok ipak ima i onih koji ističu da je "more potreba, a ne luksuz i svi slojevi društva treba da je zadovolje. Ja sam za to da se ide, prema mogućnostima. Ako čekaš da skupiš pare za pet zvezdica, propustićeš mnogo".

Pojedini tviteraši pak kažu da "ići na more nije obavezno", te smatraju da je OK ići "ako imaš za putovanje bez j**enih kredita. Ideja je da se neko odmori i uživa u svim blagodetima koje ta vrsta turizma pruža".

"More nije banja. Na more se ide na odmor. Ako deset dana u godini ne možeš sebi da priuštiš smeštaj, doručak i ručak, nemoj da ideš na more", poručuju drugi.

"Različito gledamo po pitanju odmora. Nekome je dovoljno čista soba, redovno menjanje posteljine i peškira (hotel tri zvezdice), jede šta stigne i po ceo dan se bavi nekakvim aktivnostima. Drugi vole luksuz. Dostupno je za većinu i jedno i drugo, samo kada na vreme uplate aranžman", smatra jedan tviteraš.

U komentarima su ljudi istakli i da je "na zapadu to normalno, samo kod nas su to neki fenseraji tako pogrdno nazvali".

Bilo je i onih koji kažu da su najbitnije uspomene.

"Sendviča sa plaže niko se neće ni setiti, iako ga je bilo slatko pojesti posle kupanja u moru".

Da je zaista tako, potvrđuje i još jedan komentar:

"Išao sam sa roditeljima na more i kao 'pun pansion' i kao 'paradajz turista'. Ovih prvih se i ne sećam više, a klopanja sendviča sa paradajzom na plaži se rado sećam".