Zorana Rogan tvrdi je žrtva prevare turističe agencije. Ona je sa porodicom uplatila hotel sa pet zvezdica u Turskoj, a tvrdi da nisu imali šta da jedu.

- Dogodila nam se klasična prevara. Reč je o ovogodišnjem letovanju za koje sam se jedva odluča jer sam sada već u osmom mesecu trudnoće. Suprug i ja smo želeli da naših troje dečaka ipak odvedeno na letovanje sa prijateljima koji bi nam i pomogli oko dece. Agenciju smo izabrali na osnovu ponude koja bi odgovarala deci - navela je Rogan za Novo vikend jutro Jovane Jeremić.

Ponuda je bila dobra, radi se o ultraolinkluzivu, o hotelu kojim ima akvapark. Aranžman smo platili u potpunosti pre polaska na putovanje. Sa drugaricom i decom sam otišla avionom, a muž i prijatelj su otišli kolima što je bilo dobro kako bi se prehranili. Čim sam stigla sve mi je bilo jasno. Na recepciji su nam odmah rekli da je hotel prodat, tačnije do hotela i da nemamo pravo na 80 odsto onoga što smo hteli da priuštimo deci, zašto smo u to i uložili novac

Rogan je istakla da su dovedeni u zabludu.

- Prodali su nam nešto što ne pripada hotelu. Veći deo plaže nije bio kao sa slike. Koristili su stare fotografije. Kompleks je podeljen i nismo imali pristup onome što smo platili - navela je ona.

Kako kaže tražili su pomoć od agencije, ali su nam ponudili lošiji hotel, što nije ni u skladu sa njihovim uslovima putovanja ili da doplatimo 1.500 evra.

- Pošto smo odbili, nije ih više zanimalo ni kako sam ja, ni deca, ni kako smo svi mi prošlo. To nije bio hotel sa pet zvezdica, kao da nije imao nikakvu kategorizaciju. Imali smo redove za hranu, čekalo se i do 45 minuta, da suprug nije krenuo kolima mi ne bi imali šta da jedemo. U redu za hranu je dolazilo do tuče, švedski sto se nije dopunjavao. Voća nije bilo. U baru na plaži su bile špagete sa kečapom i krompirom. Krofne, kokice i to nam je naplaćivano - istakla je Rogan.

Ona tvrdi da higijena nije bila zadovoljavajuća, smeće se nije iznosilo, nisu zamenjivali peškire, sobe su bile pune buđi...

Rogan dodaje da su u agenciji rekli da je njihov prigovor neosnovan.