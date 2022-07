'NA SRBIJU NEĆE PASTI KAP KIŠE' Alarmantno upozorenje meteorologa: Plus 40 stepeni - od naredne nedelje kao u RERNI

Poznati domaći meteorolog Đorđe Đurić je napisao na svim fejsbuku profiluda od sutra pa do kraja naredne nedelje na Srbiju neće pasti ni kap kiše!

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je na svom Fejsbuk profilu najnoviju prognozu za sledeću nedelju kada će sveže letnje dane zameniti novi toplotni talas sa temperaturama od 35 do 40 stepeni, a da na našu zemlju sledeće nedelje neće pasti ni kap kiše! Najavio je da nas do utorka očekuje ugodno letnje vreme.

"Ovog vikenda iznad istočne Evrope nalazi se visinski ciklon sa centrom iznad Ukrajine i Belorusije, a u sklopu njega nad Srbijom preovladava snažno severno strujanje, a sa kojim stiže i nešto svežija vazdušna masa sa severa, pa su temperature veoma ugodne i u skladu sa prosekom, a noći i vrlo sveže. U Srbiji će današnji dan proteći u znaku veoma prijatnog vremena, uz pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnot, ali se padavine ne očekuju. Zbog izraženog gradijenta vazdušnog pritiska, danas će duvati umeren do jak severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 27 do 30°C, u Beogradu do 29°C", piše Đurić.

Veoma slična sionptička situacija očekuje se i u ponedeljak i u utorak, navodi u prognozi.

"U ponedeljak ujutro će biti vedro i sveže, na jugu Srbije i u kotlinama i dolinama i hladno, a tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura biće od 10 do 16°C, u Beogradu do 15°C, maksimalna dnevna od 28 do 31°C, u Beogradu do 29°C. U prilog prijatnom vremenu ići će i umeren severni i severoistočni vetar. U utorak se očekuje dva do tri stepena više temperature. I dok će naše područje do utorka imati ugodno letnje vreme, zapadna i jugozapadna Evropa nalaziće se na udaru vrelog toplotnog talasa.Jezgro ove vrele vazdušne mase već danima nalazi se nad Pirinejskim poluostrvom i donosi temperature preko 45°C, a u Portugaliji je sa 47°C oboren temperaturni rekord za jul", najavljuje Đurić.

Meteorolog je dodao da ne treba da izlazimo na ovako jako sunce bez adekvatne zaštite i ne preporučuje se duže izlaganje suncu!

"Kako se nalazimo na sredini leta, vrednosti UV zračenja su veoma visoke i takve vrednosti očekuju se i u narednom periodu, jer će nebo biti vedro i bez oblaka, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje duže izlaganje suncu bez adekvatne zaštite. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 27 do 31°C, vidimo da će do utorka one biti u skladu sa prosekom. Već od srede maksimalne temperature biće iznad proseka, a krajem sledeće sedmice i za 7-8 stepeni više od proseka. Do kraja jula nema na vidiku da će doći do nekog značajnijeg zahlađenja, osim neznatnog manjeg osveženja oko 26-27. jula. Kada je reč o padavinama, do kraja jula očekuje se veoma sušno vreme i vreme bez padavina."

