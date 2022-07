MINISTAR MALI: Građani dnevno provere 7.000 do 8.000 fiskalnih računa

Ministar finasija Siniša Mali izjavio je da kroz novi sistem fiskalizacije dnevno prođe između 10 i 11 miliona računa, a da građani putem mobilnog telefona skeniranjem QR koda provere 7.000 do 8.000 fiskalnih računa.

Mali je rekao Tanjugu da su uvođenje elektronskog sistema fiskalizacije i elektronskih faktura dva najvažnija reformska koraka koje sprovodi ministarsvo ove i naredne godine, jer menjaju ničin na koji funkcioniše privredni sistem i pomažu u suzbijanju sive ekonomije.

- Veoma sam zadovoljan kako funkcioniše novi sistem fiskalizacije. Od 1. maja imamo 142.000 privrednih društava koja su prijavila svoje lokacije, preko 220.000 lokacija, imamo preko 128.000 privrednih društava aktivnih na sistemu i negde oko 10 do 11 miliona računa dnevno koji prođu kroz novi šitem - naglasio je Mali.

Ocenio je da je u relativno kratkom vremenskom periodu sistem uspeo da zaživi što, kako kaže, potvrđuje činjenica da građni skeniraju oko 7.000 do 8.000 računa dnevno i time pomažu državi da se bori protiv sive ekonomije.

- Ne samo da su građani i privreda prihvatili, nego mislim da smo na takav način pokazali kako odgovorno možemo neke stvari da promenimo, brzo i efikasno, bez ikakvih opterećenja za privredu. Podsetiću da je država isplatila subvencije za nabavku fiskalnih kasa, privredu nabavka kasa nije koštala ni dinara, a dobijamo efekat kroz efikasniju borbu protiv sive ekonomije - naveo je Mali.

Ministar finansija je rekao da je Poreska uprava od 5. maja sprovela 6.300 terenskih kontrola i zatvorila 850 radnji na 15 dana zbog kršenja propisa.

- To je nekih dvadesetak odsto, što nije mali broj, ali nije ni tiliko veliki. Hoću da kažem da je veliki broj privrednih društava prihvatio ovaj sistem fiskalizacije, ali će Poreska uprava na terenu biti efikasna, nećemo posustajati u terenskoj kontroli kako bi što veći broj subjekata ušao u ovaj sistem i kako bismo na kraju što više smanjili sivu emkonomiju - objasnio je Mali.

Naglašava da je među privrednim subjektima koji ne poštuju novu fiskalizaciju najveći broj privrednika koji ranije nisu imali obavezu da izdaju fiskalne račune, kao što su frizeri, teretane i sportski klubovi.

- Radili smo na njihovom obrazovanju i informisanju u vezi s tim, ali na kraju treba i naše navike da se promene, da ljudi naviknu da traže fisklani račun kada idu kod kozmetičara, kod frizera, da u sportskim klubovima izdaju fiskalne račune ukoliko se prodaju dresovi ili pije neko piće. Ali, sve u svemu, svest kod naših građana se polako, ali sigurno, razvija da je važno uzeti fiskalni račun.

Takođe, upozorava da kada ne uzmemo fiskalni račun radimo u korist onoga ko taj račun nije izdao, jer stavlja novac sebi u džep, a mi sami sebi oduzimamo mogućnost da otvaramo nove puteve, bolnice, nabavljamo neke lekove...

Mali je naglasio da je Srbija za ovaj reformski korak dobila pohvale velikog broja međunarodnih institucija, jer je uprkos velikoj globalnoj krizi poboljšala fiskalnu disciplinu.

- Sistem radi u realnom vremenu. Kad platite račun u nekom restoranu u tom trenutku Poreska uprava ima skeniran vaš račun i informaciju da je promet napravljen, tako da sa te strane vodimo odgovornu ekonomsku politiku. Idemo napred u reforme i suzbijamo sivu ekonomiju, što je za građane najvažnije kako bi obezbedili više novca budžetu, a samim tim i povećanje plata i penzija i sve što kupujemo ili investiramo iz budžeta - rekao je Mali.

Ističe da uvođenje elektronskog sistema fiskalizacije i elektronskih faktura menja ničin na koji naš privredni šitem funckiooniše i pomaže u suzbijanju sive ekonomije.

- Ali, to je i nešto što naša privreda zahteva, jer treba da napravimo okruženje koje će biti konkurentnije i atraktivnije, jer smo mi rekorderi u privlačenju direktnih stranih investicija. Naša je stopa nezaposlenosti niža nego što je bila pre krize 2019. godine - ocenio je ministar finasija.

Mali je naglasio da sa reformama ne sme da se stane, jer je svako zaustavljanje zapravo korak unazad.

Naveo je da je od 1. juna 10.000 javnih preduzeća i ustanova i 60.000 privatnika u sistemu eFaktura, koji omogućava da se promet između privrednih društava evidentira i čuva u elektronskom obliku, bez papirologije.

- Sve se to radi digitalno i to je izuzetno važno, gde imamo evidenciju prometa, a s druge strane do kraja godine, kada sistem zaživi i za privatne subjekte koji su obveznici PDV-a, mi ćemo stvoriti preduslove za povraćaj PDV-a u jednom danu, a ne kao sada da morate da čekate do 45 dana, što je bio najveći zahtev naše privrede kada smo razgovarali o tome pre par godina. Dakle, omogućavamo našoj privredi na taj način da bolje funkcioniše - zaključio je Mali.

Najavio je da nas naredne godine očekuje uvođenje eOtpremica, što će omogućiti da se uvoz robe, promet među privrednicima i maloprodaja povežu u jedinstven sistem.

- Kroz taj vertikalni lanac imaćemo apsolutnu kontrolu nad prometom, što suzbija sivu ekonomiju, omogućava brobu protiv fantomskih firmi koje se bave pranjem novca i stvaramo osnovu za efikasniji i atraktivniji privredni sistem u Srbiji, što nam je cilj. Sve radimo kako bismo zaposlili što veći broj ljudi, privukli što veći broj investitora i napravili naš sistem što transparentnijim - zaključio je ministar Mali.

