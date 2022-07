U hrani koju Srbi jedu SVAKOG DANA pronađena je PLASTIKA: Naučnici su ZAPREPAŠĆENI , apeluju da se ove namirnice HITNO izbace iz ISHRANE

Naučnici sa Univerziteta Vrije u Amsterdamu u svojoj pilot studiji pronašli su čestice mikroplastike u tri četvrtine testiranih proizvoda od mesa i mleka i u svakom uzorku krvi životinja na farmama.

Ovi istraživači su prvi put prijavili prisustvo plastike u ljudskoj krvi u martu, a isti metod testiranja su koristili za proveru životinjskih proizvoda. Otkriće čestica u krvi pokazuje da one putuju po telu i mogu da se zadrže u organima.

Iako još uvek nije poznat uticaj mikroplastike na zdravlje ljudi i životinja, stručnjaci su zabrinuti jer čestice plastike u laboratorijskim uslovima uzrokuju znatnu štetu ljudskim ćelijama, a već je poznato da čestice zagađenog vazduha ulaze u telo i izazivaju milione ranih smrti godišnje.

Naučnici su testirali 12 uzoraka kravlje i 12 uzoraka svinjske krvi, a mikroplastiku su pronašli u sva 24 uzorka. Testirali su mleko iz prodavnica, uzevši 25 uzoraka. Od njih 25, u 18 je pronađena mikroplastika.

- To bi trebalo da deluje kao podsticaj za dalje istraživanje punog obima izloženosti i svih rizika koji mogu biti povezani sa tim - naglašava dr Heder Lesli, rukovodilac istraživačkog tima.

Kontaminirano je sedam od osam uzoraka govedine i pet od osam uzoraka svinjskog mesa.

- Ostaje nepoznato da li postoje potencijalni toksikološki rizici ovih nalaza - navodi se u izveštaju.

Doktorka Svetlana Stanišić nedavno je govorila o istraživanju holandskih naučnika.

- Tople stvari, tople tečnosti iz plastične ambalaže treba izbegavati. Povećana je temperatura tih materija. Osim toga, kada pijemo vodu iz plastične ambalaže, koja se smatra najbezbednijom, takođe unosimo čestice mikroplastike. Svaki put kad odvrnete zatvarač, zapravo dolazi do odlamanja. U svim uzorcima flaširane vode pronađene su čestice mikroplastike. Procenjuje se da deca dnevno pojedu oko 500 komadića mikroplastike, odrasli po 800 - rekla je doktorka.

Dr Stanišić ističe da je još uvek teško proveriti da li u krvi imate plastiku.

- To su dosta složene analize, zato se objavljuju u naučnim istraživanjima. Nije lako utvrditi koliko ih imamo. Ono što se pokazalo, jeste da utiču na imunološki sistem, a sada se ispituje koliko mogu da utiču na stvaranje tromba. One se lepe za proteine u krvi, lepe se za eritrocite, tako da i to može biti problem - rekla je doktorka.