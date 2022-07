VISOKE TEMPERATURE MOGU UGROZITI KARDIOVASKULARNI SISTEM - Evo gde leži najveća OPASNOST i kako da što bezbednije preživimo tropski talas! (VIDEO)

Visoke temperature donose veće rizike za kardiovaskulane bolesnike, ali one nisu prijatne ni za one koji su zdravi, rekao je za PINK prof. dr Dragan Simić.

- Organizam teži da održi temperaturu, on se biološki bori i povećava protok krvi i dovodi do pojačanog znojenja, što može opet dovesti do povećanog gubitka tečnosti. Zatim, to može dovesti do tromba koji poredstavlja određenu vrstu komplikacije - rekao je dr Simić.

Kako kaže, najviše treba paziti prvih dana, dok se organizam ne navikne na visoke temperature.

- Ukoliko ste kod kuće, treba piti puno tečnosti i izbegavati alkohol. Prostoriju treba rashladiti, ali ne treba ni u tome preterivati. Ako već morate napolje, šešir obavezno, bocu vode i što manje direktno na suncu - rekao je dr Simić.

On ističe da je jako bitno da oni koji već imaju neke probleme sa kardiovaskularnim sistemom, moraju posebno da budu na oprezu.

- Merite češće pritisak i uz kontakt sa doktorom, možda treba i modifikovati terapiju - rekao je dr Simić.

Doktor je rekao da, kada se koristi klima, i kada naglo prelazimo iz hladnog u toplo, to nikako nije dobro, i kako kaže, mogu dovesti do ozbiljnih problema.

- Razlika između ohlađene prostorije ne treba da bude više od osam stepeni - rekao je dr Simić.

Doktor kaže da su ugroženi ljudi sa čestrdeset godina, oni smatraju, kako kaže, da su još uvek mladi, ali, kako doktor kaže, u tom periodu već dolazi do nekih promena u organizmima i tada čovek mora da posebno povede računa.

