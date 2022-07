KAMENI CVET propada, zajednička grobnica kao šetalište! HRVATI ZATIRU SPOMENIK JASENOVAČKIH MUČENIKA (FOTO)

Tako je i sa sačuvanom kompozicijom voza koja je dovozila stradalnike u najsuroviji logor u Evropi tokom Drugog svetskog rata, kao i sa stazom od pružnih pragova koja vodi do monumenta. "Kameni cvet" polako zaposeda mahovina, na nekim delovima polako ga načinje zub vremena, a pragovi na stazi i dva od četiri vagona vidno su oštećeni.

Ovo je bio prvi utisak ekipe "Novosti" koja je u nedelju posle podne, baš kada se razbuktao diplomatski rat koji je Hrvatska povela protiv Srbije, posetila Spomen-kompleks "Jasenovac", podignut uz uže područje najvećeg stratišta Srba, Jevreja i Roma - koncentracionog logora III Ciglana Jasenovac.

Osim što je pokošena trava, gotovo da ništa drugo ne ukazuje da stručnjaci vode računa o kompleksu. Niži kameni delovi spomenika, kao i prostor na kojem su humke, postali su svojevrsno "šetalište" i za decu, a i za odrasle. Posetioci nikakvim natpisom nisu obavešteni da su "zeleni brežuljci" zapravo zajednička grobnica žrtava jezivog ustaškog logora, i da to ne čine.

MUZEJ NIJE RADIO

U blizini "Kamenog cveta", 1968. godine otvoren je Memorijalni muzej sa stalnom i povremenim postavkama o ustaškom logoru Jasenovac. Naša ekipa htela je da ga poseti, ali je bio zatvoren jer prema letnjem radnom vremenu subotom i nedeljom radi od 10 do 16, a radnim danima od 9 do 17 časova. Zimi pak radi od ponedeljka do petka od 9 do 16 časova, dok vikendom ne radi. Za pojedinačne posete ulaz je besplatan.