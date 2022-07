OGLASIO SE BATUT! Očekuju nas OPASNE TEMPERATURE - Toplotni talas stiže u Srbiju, EVO DO KADA ĆE TRAJATI!

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorio je danas da u narednih 10 dana postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa na području Južnobačkog, Mačvanskog, Južnobanatskog, Podunavskog i Pomoravskog okruga, sa maksimalnim dnevnim temperaturama koje će biti u domenu opasne pojave.

Prognozirane maksimalne dnevne temperature će u peridu od 21. do 23. jula biti u kategoriji veoma opasne pojave u Južnobačkom okrugu, 22. i 23. jula na teritoriji Mačvanskog okruga, a 23. jula na području Južnobanatskog, Podunavskog i Pomoravskog okruga.

Takođe, 27. jula očekuju se i maksimalne dnevne temperature na teritoriji Južnobačkog i Severnobačkog okruga, a 27. i 28. jula na području Južnobanatskog i Pomoravskog okruga.

U domenu opasne pojave, maksimalne dnevne temperature od 21. do 24. jula, kao i od 26. do 28. jula, biće na području severne i severozapadne, kao i u delovima severoistočne i centralne Srbije, navodi se na sajtu.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature i najavio da će u poslednjoj dekadi jula na području Srbije biti veoma toplo.

Maksimalna temperatura u sredu će se kretati od 32 do 35 stepeni, u četvrtak i petak od 34 do 37, a u subotu, koja će biti najtopliji dan, lokalno i do 40 stepeni.

Od nedelje do utorka očekuje se manji pad temperature na vrednosti od 33 do 35 stepeni, a zatim ponovo toplije.

