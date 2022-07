'BANKE PODIGLE ODRŽAVANJE RAČUNA SA 100 NA 500 DINARA' Od avgusta nova poskupljenja! Evo šta ćemo PLAĆATI VIŠE i kako bankari profitiraju od provizija

Banke moraju da vas obaveste da menjaju cene, ali vi možete da raskinete ugovor ako vam ne odgovara!

Banke su za avugust najavile poskupljenje usluga, a mnoge su uvele naplatu novih naknada i u elektronskom bankarstvu. Na pitanja, koje će usluge poskupeti i za koliko, da li je banka dužna da obavesti svoje klijente o promeni cena, da li su ova poskupljenja očekivana i znači li to da će ih nužno uvesti sve banke, odgovarao je urednik portala "Kamatica" i finansijski savetnik Dušan Uzelac.

Na pitanje voditeljke šta će poskupeti i možemo li znati koje su to glavne usluge koje će poskupeti od 1. avgusta, Uzelac je odgovorio da se to ne može baš precizno sada znati, ali da to ljudi uglavnom saznaju tek kad se promeni cenovnik.

"Bankarski cenovnici su najčešće knjige od 15 strana, to nisu papiri pa da kažete ovo i ovo ja koristim. Banke možda koriste jedan mali trik da vam ne saopšte šta će vama poskupeti, nego kažu mi smo promenili cenovnik, pa ti traži šta se tebe tiče i da li će to poskupeti ili neće. Najčešće to građani saznaju kad krene primena novog cenovnika i kad vide da im nešto bode oči", rekao je Uzelac.

Jedna od informacija koja je šokirala jeste da su neke banke podigle održavanje računa sa 150 na čak 500 dinara, a Uzelac je pokušao da objasni ima li opravdanja za to i objasnio kako to banke pravdaju.

"Oni to pravdaju promenom celog paketa, dakle ne prodaju više istu uslugu, nego prodaju malo drugačiju i to u nekom slučaju ima smisla. Neke banke kažu održavanje računa nam je 100 dinara, a transakcija 50, podizanje sa bankomata 30, provera stanja 40 i onda to sve na kraju ispadne suma nekih naknada. Dok neke banke kažu održavanje vam je 500 dinara, a u to je uključeno i 15 transakcija, i podizanje novca na tuđim bankomatima", rekao je Uzelac i dodao da banka mora da obavesti svog klijenta o bilo kakvom poskupljenju.

"Pošto vi imate ugovor sa bankom u ugovoru i piše da će vas obaveštavati ako dođe do promene i daju vam i prostor da vi raskinete ugovor o saradnji. To suštinski znači ako vam promene cenovnik, da vi ako ne želite da pristanete, da možete rakinuti ugovor koji ste imali do sada i da odete u drugu banku. To je ujedno i najbolji savet. Ako vam je nešto skupo i ne želite toliko da plaćate tražite gde ima povoljnije."

Uzelac je takođe rekao da se retko dešava da banka ne obavesti o promeni cenovnika jer banke to rade vrlo prosto, slanjem mejla, a da ako se desi da banka ne obavesti, svakako da potrošači imaju neka prava kojima bi se to regulisalo. Dodao je i da ne postoje tačno utvrđene cifre preko kojih banka ne sme da ide kada je u pitanju podizanje cena.

Na temu rasta rata kredita Uzelac je rekao da je najgori scenario koji može da se desi jeste kad se pojača EURIBOR i kad skoči evro.

"Katastrofični scenario je kada se pojača EURIBOR i skoči evro, s tim što uzmite u obzir to da i kad skoči evro mi smo u istoj situaciji, jer svaki skok će da prati taj evro i taj dinar, tako da ne bi trebalo da tu bude nekih oscilacija. Ali, pripremite se na senario da recimo poraste 20,30 posto na samu ratu koju plaćate sada, u narednih godinu dana. Zima je u stvari najveći znak pitanja. Sa tom zimom nas plaše i po pitanju energenata i po pitanju hrane. Tako da to na neki način pravi turbulencije na deviznim tržištima i finansijskim tržištima", zaključio je Uzelac.