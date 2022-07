U SRBIJU SUTRA STIŽE LUCIFER, A PLANETA VEĆ GORI: IDEMO NA +40! Zastrašujuće slike iz svemira pokazuju kakav nas PAKAO čeka! (FOTO)

Ukoliko se pogleda temperaturna karta na Guglu i karte koje je objavila NASA, jasno je da ovaj vreli talas okružuje Balkan poput prstena, a uskoro možemo da očekujemo da ova vazdušna masa i zavlada našim podnebljem. Jedna karta pokazuje paklene vrućine i neverovatnu temperaturu koja je u pojedinim područjima na granici Iraka i Irana iznosila čak 50 stepeni Celzijusa!

Klimatolozi najavljuju da se u Srbiji, sudeći prema prognozama, očekuje jedno od najtoplijih leta. Klimatske promene su upalile "crveni alarm" u svetu i u godinama i decenijama koje slede očekuju nas sve vidljivije promene, koje podrazumevaju i toplotne talase sa temperaturama od 40 i više stepeni. U prognozi koju je objavio meteorolog Marko Čubrilo, od sutra možemo očekivati početak vladavine "Lucifera" u Srbiji.

High temperature around the world is breaking records in June and July this year. This is a world map showing surface air temperature around the world and it's hottt! What is the temperature around your area?



Pic. NASA Earth Observatory pic.twitter.com/TF4PEY5p1H