ŠTA SE KRIJE IZA BOLOVA U RUKAMA? Navikavanje na tegobe ostavlja OZBILJNE POSLEDICE, a uzrok problema može biti u potpuno drugom delu tela

Direktor Doma zdravlja Vest medik Vladan Jovićević je, govoreći o bolu u ruci, objasnio da on može ukazivati na probleme u drugim delovima tela, a ako se problem zanemaruje posledice mogu biti ozbiljne i proces lečenja dugotrajan.

- Ima dosta nespecifičnih bolova koje nekada ne možemo da prepoznamo, ljudi kažu da ništa nisu radili, da je krenulo odjednom, da je počelo da ih boli rame ili lakat...To su nestecifične tegobe - od bol do trnjenja i peckanja do bola. Mogu se javiti posle spavanja ili određenog položaja - naveo je Jovićević za Pink.

Kako je kada se analizira uzrok bola, često se pokaže da je izvorište u višoj zoni - odnosno u donjoj bazi vrata i lapoticama i najčešće je neurološke prirode

- To je najčešće zona oko lopatica ili između gde postoji neka teskoba, neprijatonst, ukočenost i bol, a nakon toga se širi na ruku. Prvim simptomima se ne daje važnost i čeka se da prođe. Ako nije previše jak bol, ljudi se navikavaju ili uzimaju lek protiv bolova. To pravi ovaj problem ozbiljnim jer se navikavamo da gubimo obim pokreta u nekim zglobovima. Najčešće to je u ramenu. Smanjuje se i funkcija zgloba i može se ići ka takozvanom smrtznutom ramenu što je ozbiljan zdravstveni problem - objasnio je Jovićević.

Prema njegovim rečima, kada se pacijenti tek u toj fazi jave lekaru očekuje ih dugotrajno lečenje.

- Prvo treba eliministari bol, a potom čekati da upala prođe. Onda sledi vraćanje pokretljivosti zgloba i to je ozbiljno teško - istakao je Jovićević-