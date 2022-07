Milena Ivanović objavila NOVU SLIKU S PLAŽE i svi se pitaju samo jedno: Ko je muškarac koji joj pravi društvo? (VIDEO)

Milena Ivanović, udovica ubijenog političara Olivera Ivanovića, našla se u žiži javnosti nakon što je objavila na Instagramu da je u vezi sa Igorom Jurićem.

Ipak, od tada je na meti uvredljivih komentara na društvenim mrežama. Niame, pratioci ne prestaju da je vređaju, a pojedine poznate ličnosti su stale u njenu odbranu.

Ona je juče podelila momente sa plaže, dok je u kadar upala i muška ruka, a mnogi su pomislili da je s njom upravo Igor Jurić.

Idiličan prizor se dopao njenim pratiocima na Instagramu, kojih ima preko 60.000.

- Iskrena da budem, odavno mi ne smetaju ružni komentari i mišljenja ljudi koje ne poznajem. Znam dobro ko sam i kako živim. To mi je sasvim dovoljno. Ono što mene zapravo boli u čitavoj ovoj priči jeste stanje svesti žena u mojoj zemlji. Kako smo jedna drugoj postale najveći neprijatelji? Gde je nestala ženska solidarnost, podrška? Za kakva se prava borimo i da li se uopšte borimo? Hoćemo li se ikada izboriti za ravnopravnost o kojoj toliko govorimo, a od koje smo sve dalje i to isključivo zahvaljujući našem ponašanju. Nisu nama krivi muškarci, sistem, institucije… Same smo krive za sve što nam se dešava. Isključivo i samo mi same - napisala je bila Milena povodom gorepomenutih uvreda koje je dobila.

Inače, Juriću se navodno nije svidelo što je Milena oobjavila njihovu fotografiju i nije se složio sa tim da im ta vrsta medijske pažnje treba, a mediji su pisali da njihova romansa traje više od dve godine.

Milena Ivanović Popović ostala je bez supruga Olivera 16. januara 2018, kada je ubijen dok je ulazio u prostorije svoje stranke u Severnoj Mitrovici. Sa Oliverom ima sina Bogdana.

Igor Jurić je osnivač Fondacije "Tijana Jurić", nazvane po njegovoj stradaloj ćerki. Tijanu, tada petnaestogodišnjakinju, u noći između 25. i 26. jula 2014. u Bajmoku oteo je, a onda i ubio Dragan Đurić, koji je zbog toga osuđen na 40 godina zatvora.