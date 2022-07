Osnovna škola “Vasa Stajić” nikada nije imala pravu fiskulturnu salu.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je danas zajedno sa članicom Gradskog veća za obrazovanje Dinom Vučinić, obišao radove školske sportske hale na Adamovićevom naselju u okviru Osnovne škole “Vasa Stajić”.

- Zadovoljan sam što će ovo biti još jedna škola u Novom Sadu koja će biti kompletno opremljena sa svim onim sadržajem kako bi đaci ali i profesori mogli da obavljaju u najboljim uslovima nastavu za sve predmete, u ovom konkretnom slučaju vezano za fizičku kulturu, odnosno fizičko vaspitanje. Osnovna škola “Vasa Stajić” nikada nije imala pravu fiskulturnu salu, odnosno nije imala fiskulturnu salu u punim kapacitetima, punim dimenzijama skoro 60-70 godina- rekao je gradonačelnik.

- Posebno me raduje to što đaci više neće morati da idu peške od glavnog ulaza do školske sale, što je pre svega bezbednije za đake nižih razreda. Veza između fiskulturne sale i osnovne škole će biti sa sva tri sprata, što je nama nekada bilo nezamislivo kada smo išli u ovu školu- istakao je Vučević.

Verujem da ćemo u drugom polugodištu, nastupajuće školske sezone moći da vidimo đake u ovoj sportskoj sali. Nova fiskulutna sala će posedovati tribine, klimatizaciju i podno grejanje, a radi se uporedo i na toploj vezi između školske sale i glavne zgrade škole.

Grad je obezbedio budžet u iznosu od 237 miliona dinara za tu investiciju. Dakle, ima dovoljno sredstava, dovoljno radnika i očekujem da se izvođač drži ugovorenog roka – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

- Završavamo uskoro i veliku investiciju u OŠ „Ivan Gundulić“, čiji će kapaciteti biti prošireni za skoro trećinu. Uveliko traju radovi u Srednjoj medicinskoj školi „7. april“ koju takođe proširujemo. Za sledeću godinu smo pomerili radove u osnovnoj školi u Futogu, a čeka nas i sređivanje sportske sale u Kaću, koja je u lošem stanju. U saradnji sa Pokrajinom, očekuje nas izgradnja nove OŠ „Miloš Crnjanski“ na Satelitu, i mislim da će to biti prva škola koja će po kapacitetima moći da primi sve đake u jednoj smeni. Krenućemo i u pripremu tendera za izgradnju osnovne škole u Jugovićevu, gde su i stanovi za pripadnike vojske, policije i bezbednosnih službi, jer će to biti veliko naselje, a po urbanističkim planovima, tu su predviđeni i osnovna škola i novi vrtić – istakao je prvi čovek Novog Sada, i zahvalio se svim radnicima koji su po visokim temperaturama na gradilištu i što rade i grade za đake i nastavnike tako divan objekat.