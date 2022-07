SPREMITE SE ZA SUTRA, ČEKA NAS NAJVRELIJI DAN! Temperature idu preko 40 stepeni, a evo kako će biti do kraja meseca!

U subotu se očekuje vrhunac toplotnog talasa, izjavio je meteorolog Đorđe Đurić.

- Biće sunčano i vrelo, a maksimalna temperatura biće od 37 do 41°C, a u Beogradu do 39-40°C. U toku večeri se očekuje prodor oslabljenog hladnog fronta do Vojvodine, koji će doneti jak severozapadni vetar, a tokom noći i u nedelju ujutro delovima Vojvodine tek ponegde veoma ređu pojavu pljuska sa grmljavinom. Ovaj oslabljeni hladni front premeštaće se u nedelju i tokom ostalih predela Srbije - kaže Đurić i dodaje da on neće biti izražen u vidu padavina, ali hoće u vidu jakog severozapadnog vetra, pa se očekuje i malo prtijatnije, ali i dalje veoma toplo vreme.

U nedelju promenljivo oblačno, ujutro retka pojava pljuska sa grmljavinom ponegde u Vojvodini, a posle podne samo ponegde na jugu i jugozapadu Srbije. Duvaće jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 33°C na zapadu do 39°C na istoku Srbije, u Beogradu do 34°C.

U ponedeljak sunčano. Maksimalna temperatura od 33 do 37°C, u Beogradu do 35°C. Dakle, toplotni talas će nastaviti i sledeće sedmice, a ponovo vrelo biće u utorak, uz temperature od 35 do 40°C, u Beogradu do 38°C.

- Još jedan oslabljeni hladni front stići će u utorak uveče do severnih, a tokom noći i do ostalih predela Srbije, pa se ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uz pojačan severozapadni vetar. U sredu malo prijatnije i ugodnije, uz jak severozapadni vetar, a temperatura će biti niža za oko pet stepeni u odnosu na utorak - kaže meteorolog.

Od četvrtka sledi nastavak toplotnog talasa, uz ponovni porast temperatura na vrednosti preko 35°C, pred sam kraj meseca ponovo ponegde do 40°C.

Dakle, aktuelni toplotni talas potrajaće u Srbiji do kraja meseca, uz temperature i do 40°C, a u dva navrata će doći do neznatnog pada temperatura usled uticaja oslabljenih hladnih frontova. I dalje se nastavlja veoma sušan period, a iako se ponegde po prodoru hladnog fronta očekuje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom, očekivane količine padavine i njihova rasprostranjenost neće ublažiti aktuelni sušni period, koji veoma nepovoljno utiče po poljoprivredne u ratarske kulture.

Do kraja jula na području Beograda i predela na severu Srbije, naričito u Vojvodini očekuju se i tropske noći, jer se minimalna temperatura vazduha neće spuštatai ispod 20°C, dok se u drugim predelima Srbije očekuju znatno ugodnije i prijatnije noći.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj jula od 27 do 31°C, one će do kraja meseca biti za 5 do 7 stepeni više od proseka, tokom pojedinih dana i za skoro 10 stepeni. Nalazimo se na sredini leta i ušli smo u najtopliji i najsušniji deo. Potrebno je prilagoditi se aktuelnim vremenskim uslovima, koji iako su ekstremni, potpuno su uobičajeni za ovo doba godine i za naše područje - poručuje Đurić.

Takođe, savetuje, da se zbog visokih vrednosti UV zračenja u periodu od 10 do 16 časova ne treba duže izlagati sunce bez adekvatne zaštite. Zbog veoma visokih temperatura sve aktivnosti na otvorenom treba smanjiti na minimum, naročito u najtoplijem delu dana.

- Sunca se ne treba u potpunosti kriti, jer je ono izvor energije i života, pa su jutarnji i kasniji popodnevni sati idealni da uživamo u njemu. Na put ne treba kretati u najtoplijem delu dana. Razlika između prostorija sa rashladnim uređajima i spoljašnih sredina ne treba biti viša od 7-8 stepeni. U vodene površine ne treba ulaziti naglo, kako organizam ne bi doživeo šok, jer temperaturna razlika između vode, tela i spoljašne sredine može biti viša i od desetak stepeni. Ybog veoma sušnog vremena i veoma visokih temperatura, ne treba paliti vatru na otvorenim površinama, naročito ne u šumskim kompleksima, zbog veoma velike opasnosti od izbijanja požara - zaključuje Đurić.

