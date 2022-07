DANAS POČINJE PRAVI PAKAO! Pred nama je najvreliji dan: ŽIVA IDE NA 44 STEPENA! Evo dokad su najavljene tropske vrućine u Srbiji

Počele su tropske vrućine u Srbiji, juče je maksimalna temperatura bila 36 stepeni, a pravi pakao nam tek predstoji za vikend - danas se očekuje navodno čak 44 stepena!

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), za vikend nam predstoje paklene vrućine. Temperatura će postepeno rasti svakog dana, počevši od danas. Danas se očekuje od 37 do 41 stepen, u Beogradu čak preko 40 stepeni! Meteorolog Đorđe Đurić kaže da nam predstoji vrhunac toplotnog talasa koji je zahvatio Srbiju.

- Biće sunčano i vrelo, a maksimalna temperatura biće od 37 do 41°C, u Beogradu do 39-40°C. U toku večeri do Vojvodine se očekuje prodor oslabljenog hladnog fronta, koji će doneti jak severozapadni vetar, a tokom noći i u nedelju ujutro delovima Vojvodine tek ponegde veoma ređu pojavu pljuska sa grmljavinom. Ovaj oslabljeni hladni front premeštaće se u nedelju i tokom ostalih predela Srbije - kaže Đurić.

U nedelju promenljivo oblačno, ujutro retka pojava pljuska sa grmljavinom ponegde u Vojvodini, a posle podne samo ponegde na jugu i jugozapadu Srbije. Duvaće jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 33°C na zapadu do 39°C na istoku Srbije, u Beogradu do 34°C. U ponedeljak sunčano. Maksimalna temperatura od 33 do 37°C, u Beogradu do 35°C. Dakle, toplotni talas će nastaviti i sledeće sedmice, a ponovo vrelo biće u utorak, uz temperature od 35 do 40°C, u Beogradu do 38°C.

Prema nekim najavama, navodno bi danas mogla živa u termometru da se popne na čak 44 stepena! Najtopliji dan dosad!

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je rekao da je Beograd spreman za ekstremne vrućine. Naveo je da se vanredna situacija neće uvesti osim ako to ne bude nužno.

Do kraja jula na području Beograda i predela na severu Srbije, naričito u Vojvodini očekuju se i tropske noći, jer se minimalna temperatura vazduha neće spuštatai ispod 20°C, dok se u drugim predelima Srbije očekuju znatno ugodnije i prijatnije noći. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj jula od 27 do 31°C, one će do kraja meseca biti za 5 do 7 stepeni više od proseka, tokom pojedinih dana i za skoro 10 stepeni.

- Nalazimo se na sredini leta i ušli smo u najtopliji i najsušniji deo. Potrebno je prilagoditi se aktuelnim vremenskim uslovima, koji iako su ekstremni, potpuno su uobičajeni za ovo doba godine i za naše područje - rekao je Đurić.

Dodao je kako se treba ponašati u ekstremnim temperaturama.

- Sunca se ne treba u potpunosti kriti, jer je ono izvor energije i života, pa su jutarnji i kasniji popodnevni sati idealni da uživamo u njemu. Na put ne treba kretati u najtoplijem delu dana. Razlika između prostorija sa rashladnim uređajima i spoljašnih sredina ne treba biti viša od 7-8 stepeni. U vodene površine ne treba ulaziti naglo, kako organizam ne bi doživeo šok, jer temperaturna razlika između vode, tela i spoljašne sredine može biti viša i od desetak stepeni. Ybog veoma sušnog vremena i veoma visokih temperatura, ne treba paliti vatru na otvorenim površinama, naročito ne u šumskim kompleksima, zbog veoma velike opasnosti od izbijanja požara - zaključio je Đurić.