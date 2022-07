PASOŠ VAM ISTIČE KRAJEM GODINE?! Onda u ovu zemlju NE MOŽETE na letovanje! Proverite dokad vam važi putna isprava - NIKO vas neće podsetiti

O važnosti ličnih dokumenata, u koje spadaju i putne isprave, moraju voditi računa vlasnici. Provera važnosti pasoša pre puta će vas poštedeti mnogih neprijatnih situacija.

Ako ste imali prilike da na odmor putujete autobusom, sigurno ste bili u čudu kada ste čuli vodiča da podseća putnike da još jednom provere da li su poneli svoje pasoše. Da, dešava se da neko zaboravi pasoš, iako putuje u inostranstvo.

Isto tako se dešava i da putnici ne provere na vreme rok važnosti dokumenta, pa onda nailaze na brojne peripetije.

Suprotno mišljenju mnogih, nedovoljno obaveštenih putnika, nijedna turistička agencija nema obavezu da ih na to podseća. Zapravo je dobra volja zaposlenih u agenciji da li će napomenuti svojim klijentima da se rok važnosti pasoša razlikuje od zemlje do zemlje, prosto zato što je pasoš jedan od ličnih dokumenata i nekako je sasvim logično da o njemu treba da vodimo računa mi sami.

Na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, u odeljku opštih preporuka prva stavka je: proverite da li je pasoš važeći pre odlaska na putovanje. Još je navedeno da „pasoš mora biti važeći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma povratka iz zemalja Šengenskog prostora i pasoš mora biti izdat u prethodnih 10 godina“.

Podsećanja radi, od ukupno 27 država, koje su članice Evropske unije, njih čak 22 se nalaze u takozvanoj Šengenskoj zoni. Od zemalja koje su interesantne srpskim državljanima, izuzev Grčke i Nemačke, u zemlje Šengenskog prostora spadaju i Austrija, Mađarska, Slovenija i Francuska, kao i Švajcarska, Češka, Italija i druge.

Za neke druge destinacije koje naši turisti često biraju za letovanje ili generalno, putovanje, važe nešto drugačiji uslovi. Upravo zato je uvek preporuka proveriti na zvaničnom sajtu nadležnog ministarstva i te informacije ili kontaktirati sa konzularnim predstavništvom konkretne zemlje u Srbiji.

Grčka

Najmanje tri meseca mora važiti pasoš, i to računajući od momenta kada srpski državljanin treba da napusti teritoriju Grčke. Boravak do 90 dana u periodu od šest meseci ne podrazumeva apliciranje za vizu.

Turska

Rok važenja pasoša prilikom putovanja u Tursku mora biti najmanje 150 dana od dana zvaničnog ulaska na teritoriju te zemlje. Razlog za to je jednostavan.

Naime, nije potrebno da srpski državljani imaju vizu za ulazak u Tursku, ukoliko je u pitanju boravak do 90 dana, a u periodu od šest meseci, i to sve računajući od dana kada je zabeležen prvi ulazak. Ukoliko, pak srpski državljanin želi da boravi u Turskoj duže od tog perioda, mora podneti zvaničan zahtev za vizu. A predviđeno je da svi strani državljani moraju imati putnu ispravu, koja važi najmanje 60 dana od dana isteka ili dozvole boravka ili vize, to jest dozvoljenog boravka bez potrebe apliciranja za vizu, što je 90 dana u periodu od šest meseci.

Hrvatska

Građani naše zemlje koji putuju u Hrvatsku ne moraju imati vizu, ukoliko borave do 90 dana u periodu od šest meseci. Kako navodi Ministartsvo spoljnih poslova Republike Srbije, putna isprava mora imati rok važnosti od najmanje tri meseca, računajući od datuma kada je planiran povratak.

Albanija

Dovoljno je da putnici imaju važeću biometrijsku ličnu kartu ili pasoš, da bi mogli da stupe na teritoriju ove zemlje. Nije potrebno ni da srpski državljani imaju vizu, a ukoliko borave do 90 dana, i to u periodu od 180 dana, računajući od datuma kada su prvi put ušli na albansku teritoriju.

Egipat

S obzirom na to da dve zemlje imaju takozvani vizni režim, to znači da srpski državljani koji putuju u Egipat moraju imati vizu. Turističku vizu mogu pribaviti na aerodromima širom zemlje uglavnom, dok se onima koji putuju preko aerodroma u Kairu preporučuje da ranije pribave vizu preko diplomatskog predstavništva u Beogradu. Inače, srpskim državljanima je dozvoljen boravak u zemlji do 90 dana.

Crna Gora

Državljani naše zemlje u Crnu Goru mogu ući sa važećim pasošem ili sa važećom ličnom kartom. U zavisnosti od toga koji dokument koriste prilikom ulaska na crnogorsku teritoriju, zavisi i koliko imaju pravo da borave bez vize.

Do 30 dana imaju pravo da borave u Crnoj Gori, ukoliko prilikom prelaska granice koriste ličnu kartu, a tri puta duže, odnosno do 90 dana, ako koriste važeći pasoš.