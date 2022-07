DANAS NAPOKON SVEŽIJE: I dalje preko 30 stepeni, ali se lakše diše! Od sutra temperature ponovo DIVLJAJU

Maksimalna dnevna temperatura danas do 37 stepeni Celzijusa.

U Srbiji ujutru prijatnija temperatura nego u subotu i nedelju, a tokom dana sunčano i vrlo toplo, oko 35°C u većini krajeva. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna od 34°C do 37°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 27°C.

U Beogradu sunčano i vrlo toplo. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna do 35°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h oko 27°C.

Vreme narednih dana:

U utorak sunčano i ponovo velika vrućina, blizu 40°C u mnogim mestima. Vetar slab južnih pravaca ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna od 36°C do 40°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 28°C.

U sredu i četvrtak malo manja vrućina uz moguće ređe kratkotrajne lokalne pljuskove u sredu.