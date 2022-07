DANAS ĆE GORETI ASFALT! TEMPERATURE DO 40 STEPENI: Spremite se za pakleni dan, evo kada ćemo napokon moći da dišemo

Pljuskovi u četvrtak! Jedva čekamo!

U Srbiji sunčano i ponovo velika vrućina, blizu 40°C u mnogim mestima centralne i južne Srbije. Na severu Vojvodine malo manja vrućina uz naoblačenje kasnije popodne i krajem dana sa mogućim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab južnih pravaca, a popodne i krajem dana u skretanju na umeren severozapadni na severu Srbije. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 33°C na severu Vojvodine do 39°C na jugu Srbije. Uveče na severu Srbije lokalni pljuskovi. Temperatura u 22h od 22°C do 27°C.

U Beogradu danas sunčano i vrućina. Vetar slab južni, a kasnije popodne severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna oko 37°C. Uveče postoji šansa za kratkotrajne lokalne pljuskove. Temperatura u 22h oko 27°C.

Vreme narednih dana:

U sredu manje vruće uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 17°C do 22°C, a maksimalna od 31°C na severu do 35°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 27°C.

U četvrtak sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblaka na jugozapadu i jugu Srbije gde je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u toku popodneva. U petak sunčano i vrućina u svim krajevima. U subotu i nedelju nestabilno sa pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz sve manju vrućinu, posebno u nedelju.