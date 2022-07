O INVESTICIJAMA SE U EVROPI I NE RAZMIŠLJA, A MI NE ODUSTAJEMO OD PROJEKATA! Momirović za Pink: Brza saobraćajnica do Loznice u septembru 2024.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture istakao je da Srbija uprkos krizi u svetu ne odustaje ni od jednog projekta i najavio da će brza saobraćajnica do Loznice biti završena u septembru 2024. godine.

- Pogledajte koliko je to drugačije od svih tema koje preovladavaju danas u Evropi kada svi pričaju kako nema struje, kako nema energenata i svi se pitaju šta će se dešavati na zimu i svi redukuju svoje troškove, a o investicijama se i ne razmišlja. Mi se nismo povukli ni sa jednog projekta - rekao je Momirović za Pink.

On je istakao da su izbori završeni pre nekoliko meseci i da nije reč o političkoj propagandi.

- Mi samo radimo svoj posao. Svaki dan. Ovo samo još jedan mali signal. Nadam se da su ljudi ponosni. Puno energije je uloženo i svaki dan ulažemo, posebno naši radnici, ljudi koji su posvećeni tom projektu da spojimo Rumu i Šabac i Šabac i Loznicu. Ukupna dužina je 77 kilometara, 22 do Rume do Šapca i 55 od Šapca do Loznice - rekao je Momirović.

Istakao je da će to promeniti perspektivu i za Loznicu i za celo podrinje, a Šabac će imati izlaz na auto-put.

- To će biti nova šansa za sve radnike i kompanije, prava prilika da plate porastu da dođu nove kompanije, da se dodatno investira. Loznica će biti povezana brzom saobraćajnicom u septembru 2024. godine - istakao je ministar.

On je napomenuo da nije reč o projektima koji se najavljuju već o onima koji su u realizaciji.

- Mi ne odsutajemo ni od jednog projekta i to u ovom okolnostima. Imamo obavezu da ponovo izgradimo našu zemlju posle decenija stagnacija - podvukao je Momirović.