'STIŽE OSVEŽENJE, ALI OSTAJEMO U TOPLOM TALASU!' Meteorolog najavio pljuskove i grmljavinu, a Lucifer u ovim delovima Srbije još prži

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, međutim to ne znači da je došao kraj toplotnom talasu u Srbiji.

I pored pada temperature, i narednih dana u Srbiji biće više od +30 stepeni, ali je dobro što temperature neće ići do +38 i više stepeni kao prethodnih dana, već će oscilirati na nižim podeocima termometra.

Kako objašnjava meteorolog Đorđe Đurić, ostajemo u toplotnom talasu do subote uz oscilacije zbog hladnih frontova koji utiču da vreme bude ugodnije, ali će i dalje biti toplo, iznad proseka.

Prema njegovim rečima, posle vrele subote, konačno će ostatak vikenda doneti ugodnije osveženje.

- Danas se očekuje znatno prijatnije vreme. Biće u celoj zemlji promenjivo oblačno uz ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom. Češćih padavima biće krajem dana i u toku večeri u jugozapdnim i centralnim predelima Srbije – kaže Đurić.

Maksimalna temperature u sredu biće od +30 na zapadu, do +35 na istoku Srbije. U Beogradu će biti +31 stepen.

U četvrtak na severu pretežno sunčano, a u ostatku zemlje će biti više oblaka i zato su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, u južnim i jugozapadnim delovima.

U petak će biti sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperature će u četvrtak će biti od +32 do +36, a u petak od +33 do +37 stepeni. U petak kasno uveče na severu Srbije su mogući pljuskovi sa grmljavinom. To će biti uvod u promenu vremenu koja nas očekuje tokom vikenda.

- Nakon sunčanog prepodneva u subotu, posle podne i uveče sa severa očekujemo novi prodor hladnog fronta, sa kišom i grmljavinom uz pojačan severozapadni vetar. Još u subotu vrelo, uz temperature od +34 na severozapadu do +39 na istoku i jugoistoku zemlje, ali onda sledi osetan pad temperature. U nedelju će biti znatno ugodnije vreme uz temperature, u pojedinim delovima Srbije, i ispod +30 stepeni nakon dužeg vremena – kaže Đorđe Đurić i dodaje da će tako biti i u ponedeljak 1. avgusta, da bi nakon prvih nekoliko prijatnih dana u avgustu usledio postepeni porast temperature uz vrednosti veće od +30 stepeni.

Osetni predah od ekstremnih temperatura možemo očekivati tek u nedelju i početkom sledeće sedmice, to znači da će temperature biti niže prvih dana avgusta, a zatim opet sledi otopljenje.

- Ne bih precizirao, jer je još rano, ali ćemo opet u avgustu imati temperature više od +30 i više stepeni. Krajem ove nedelje će biti jedno od najprijatnijih osveženja. Noći ostaju tople, prijatnije će tokom večeri biti tek od ponedeljka – poručuje Đurić.

Podsetimo, toplotni talas "Lucifer” je širom Evrope, i u Srbiji, podigao temperature na neverovatnih +40 i više stepeni, i za razliku od prethodnih godina kada smo beležili tokom celog leta jedan ili nekoliko toplotnih talasa, 2022. prvi je stigao do nas već u maju i samo je uz kraće pauze oslabljen u pojedinim delovima zemlje.

U subotu 23. jula je bio najtopliji dan do sada u Srbiji i tog dana je Zaječaru izmerena najviša temperature - +42 stepena.

