DETALJNA RAČUNICA: Evo koliki će vam biti novi računi za struju! Najavljeno POSKUPLJENJE od 1. septembra

Najavljeno je poskupljenje struje od 1. septembra.

Od prvog septembra poskupljuje cena struje i to za 8,3 odsto. Poskupljenja, zahvaljujući velikom broju fiksnih stavki u računu, neće biti prevelika, ali ćete svakako zdvajati po nekoliko stotina dinara više na mesečnom nivou kako biste platili račune za struju.

Struja će poskupeti za 6,5 odsto bez PDV-a, odnosno 8,3 odsto sa PDV-om od 20 odsto i akcize od 7,5. To ispadne manje od 10 odsto koje je najavio predsednik Aleksandar Vučić.

Račun za struju čini nekoliko stvari: obračunska snaga u kilovatima, trošak garantnog snabdevača, naknada za povlašćene proizvođače električne energije, naknada za unapređenje energetske efikasnosti. odnosno za obnovljive izbore energije, akciza, PDV i obavezna taksa za javni medijski servis.

Trošak garantnog snabdevača i obavezna taksa za javni medijski servis su fiksne, te koštaju 142,62, odnosno 299 dinara. Ukoliko spadate u male potrošače sa potrošnjom oko 200kWh, to ste dosada plaćali 2.200 dinara, od septembra ćete plaćati oko 100-ak dinara više.

Na primer, ukoliko ste do sada trošili oko 350 kWh struje mesečno, vaš račun do sada iznosio je 3.373 dinara. Od septembra, kada dođe do primene novih cena, vaš račun za isti utrošak iznosiće oko 3.500 dinara.

Ako ste veći potrošač, i trošili ste 400 kWh, to vas je do sada koštalo 4.100 dinara. Od prvog septembra, vaš račun za istu potrošnju električne energije iznosiće 4.299,5 dinara.

Razlog što vaš kompletan račun neće biti viši za 8,3 odsto jeste veliki broj stavki u računu čije su cene fiksne. Neke zavise od vaše potrošnje, ali novo poskupljenje na njih neće uticati.