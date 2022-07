PLATA DO 100.000 DINARA - KAKO DA SE PRIJAVITE ZA POSAO POPISIVAČA STANOVNIKA?! Ovo su uslovi koje morate da ispunite

Republički zavod za statistiku, na osnovu Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, 2022. godine objavio je javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače u popisu koji se sprovodi u periodu od 1. do 31. oktobra ove godine.

Konkurs je otvoren od 22. jula, a posao popisivača je da, uz zadužen laptop Zavoda za statistiku, metodom intervjua i obilaskom terena, prikupi odgovore koje će uneti u elektronski obrazac, pojasnio je pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku Petar Korović gostujući u „Novom jutru“.

Kako dodaje, popis stanovništva daće odgovore na pitanje o broju stanovnika u Srbiji, o verskoj i etničkoj pripadnosti, prosečnoj starosti...

- Popisivač mora biti stariji od 18 godina i najmanje trogodišnje srednje obrazovanje. Popisivač ne sme biti osuđivan niti kažnjavan. Prethodnih dana se često čulo pitanje ko sve može da bude popisivač, a odgovor je – svi građani Republike Srbije koji ispunjavaju navedene uslove – navodi Korović i dodaje:

Kako izgleda prijava za posao popisivača?

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti za rad samo na teritoriji opštine/grada u kojem stanuju odnosno žive. Izuzetak su ipak studenti koji se školuju van mesta stanovanja i oni se mogu se prijaviti za rad u svojoj opštini/gradu ili u opštini/gradu u kojem privremeno žive tokom studija. Kandidati se prijavljuju isključivo popunjavanjem elektronske prijave, koja je dostupna na sajtu RZS. Kandidat može da popuni samo jednu prijavu, dok više informacija o opisu posla popisivača stanovništva može da se nađe na sajtu posvećenom popisu. Rang-liste prijavljenih kandidata za popisivače biće objavljena 10. avgusta. Od kandidata koji su konkurisali za posao popisivača očekuje se da predaju dokumentaciju i da prođu testiranje rada na računaru u periodu od 13. do 19. avgusta. Nakon toga 20. avgusta objavljuje se preliminarna rang-lista izabranih kandidata, nakon čega sledi rok za prigovore i žalbe. Objavljivanje Konačne liste kandidata koji se pozivaju na obuku zakazano je 26. avgusta. Nakon toga u periodu od 29. avgusta do 16. septembra sledi petodnevna obuka kandidata za instruktore, a konačni spsiak izabranih popisivača zakazan je za 20. septembar. Potpisivanje ugovora sa popisivačima zakazano je za period od 22. do 23. septembra. Popisivač je, pre potpisivanja ugovora dužan da prođe petodnevnu obuku u periodu od 29. avgusta do 16. septembra 2022. godine i da se detaljno upoznava sa Vodičem za popisivače i radom u aplikaciji za prikupljanje podataka. Takođe popisivač pre popisa obilazi teren pre početka popisivanja. Tokom popisa njegov posao podrazumeva popisivanje svih jedinica popisa (lica, domaćinstava, stanova) metodom intervjua, uz korišćenje laptopova za unos podataka u elektronske upitnike.