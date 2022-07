IDEMO NA 9.000 ZARAŽENIH! Dr Bekić upozorava: Ovim tempom imaćemo 1.000 hospitalizovanih do polovine avgusta - RAZMISLITE O 4. DOZI

Korona brojke iz dana u dan rastu, a ovaj trend će se nastaviti, tvrdi dr Bekić. Trebalo bi, ističe, razmisliti o četvrtoj dozi vakcine koju je u Srbiji primilo tek 35.000 ljudi, odnosno 0,7 odsto ukupnog stanovništva.

Koronavirus je težak protivnik i u borbi smo ušli u sedmi talas, kaže dr Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja “Savski venac” i koordinator za vakcinaciju. Kaže da se trenutno prisutni sojevi omikrona brzo šire, a da kliničke slike uglavnom nisu teške. Međutim, kod starijih sa pridruženim oboljenjima, situacija može da se zakomplikuje.

- U kovid ambulante nam najviše dolaze mladi, radno sposobni, verovatno jer su najčešće u kontaktima. Oni dođu kući i starijima prenesu oboljenje, zato moramo biti oprezni – kaže dr Bekić za „Novo jutro“.

Upozorava da 6.000 zaraženih za 24 sata nije mala brojka, a da broj preminulih pali alarme. Kaže da se od koronavirusa u bolnicama širom Srbije trenutno leči oko 500 pacijenata, te da je broj prijema veći od broja otpusta. Ovim trendom, upozorava dr Bekić, do polovine avgusta očekuje se više od hiljadu hospitalizovanih.

- Tada već moramo da razmišljamo o otvaranju bolničkih kapaciteta u drugim ustanovama, što opet može da uspori terapijsko-dijagnostičke postupke kod hroničnih pacijenata – kaže dr Bekić za Pink.

Prema dosadašnjem trendu, dodaje on, naredne nedelje možemo očekivati i do 8-9.000 zaraženih za dan, „ako ne i više“. Ističe da bi trebalo da se razmišlja i o četvrtoj dozi. Podseća da je većina ljudi uglavnom primila samo dve vakcine, a da imunitet traje od tri do šest meseci.

- Četvrta doza počela je da se daje u martu i aplikovana je kod 35.700 ljudi, što je 0,7 odsto populacije. Dakle, oni imaju zaštitu od zaražavanja ili su barem zaštićeni od težih oblika bolesti. Šta je sa ostalima? – zapitao je dr Bekić.

Ističe da je ovo razlog zašto je imunintet u populaciji počeo da slabi, pa je talas pre jeseni neminovan.

Korona je protivnik koji udara kada smo iscrpljeni. Daće nam gol iz ofsajda i u to budite sigurni. Moramo se prilagoditi ovom virusu, znati kako da se sa njim izborima, a najbolje oružje koje imamo su vakcina i pridržavanje epidemioloških mera.