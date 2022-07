OPREZ - NAJAVLJENE NEPOGODE! U Srbiji će danas PLJUŠTATI I PUCATI: Izdato upozorenje i za Beograd, VREME JE OPASNO

Maksimalna dnevna temperatura do 39 stepeni Celzijusa, koliko će biti na jugu Srbije.

U Srbiji danas osveženje sa lokalnim pljuskovima zahvata Vojvodinu, a zatim se širi ka centralnim krajevima. Na jugu Srbije ostaje sunčano i vruće do kasnih popodnevnih sati, a zatim i tamo sa pljuskovima krajem dana. Moguće su i lokalne nepogode praćene gradom. Vetar ujutru umeren južni i jugoistočni, a popodne na severu Srbije umeren severozapadni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C u Požegi do 24°C u Beogradu, a maksimalna od 30°C na severozapadu Vojvodine do 39°C na jugu Srbije. Uveče kiša i pljuskovi, osim na severu gde kiša prestaje. Temperatura u 22h od 18°C do 24°C.

U Beogradu vrlo toplo pre podne, a popodne osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar ujutru umeren jugoistočni, a popodne severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Jutarnja temperatura 24°C, maksimalna do 32°C i u padu popodne. Minimalna temperatura na kraju dana oko ponoći 21°C. Uveče kiša prestaje. Temperatura u 22h oko 22°C.

Na snazi 4 upozorenja RHMZ izdao je 4 upozorenja tokom noći. Prvo se odnosi na visoke temperature koje se očekuju na jugu zemlje, drugo na kratkotrajne vremenske nepogode na području Srbije. Treće upozorenje je za područje Beograda i najavljuje vremenske nepogode popodne i uveče. Četvrto upozorenje je hidrološko. Upaljen je i narandžasti meteo alarm za teritoriju cele Srbije, što znači da su vremenske prilike opasne.

Vreme narednih dana:

U nedelju i na jugu Srbije niža i prijatnija temperatura uz ređu pojavu kratkotrajne kiše, a na severu suvo i prijatno sa sunčanim intevalima. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 26°C na severu Vojvodine do 30°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 22°C.

U ponedeljak i utorak sveže i prijatno jutro, a tokom dana sunčano i bez vrućine.

Od srede ponovo sve toplije i vruće u drugoj polovini iduće sedmice, kada će temperature ponovo biti iznad 35°C.