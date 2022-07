U NAREDNA 24 SATA DRASTIČAN PAD TEMPERATURE: U ove delove zemlje stiže OLUJNO NEVREME

Meteorolog Ivan Ristić navodi da nas u subotu prepodne očekuje sparno i sunčano vreme, a poslepodne biće uslova za nevreme i grmljavinske oluje sa gradom, ali i olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom će prepodne zahvatiti severozapadne delove Srbije, a posle podne i uveče proširiće se i na ostale delove Srbije.

Ristić ističe da će u subotu biti uslova i za nepogode pa bi trebalo očistiti odvode vode tamo gde je to moguće i tako smanjiti mogućnost ponovnih poplava.

Prepodne će biti slab i umeren južni i jugoistočni vetar, tokom dana sa prolaskom fronta u skretanju na jak severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 14 do 22°C, maksimalna dnevna od 28°C na severozapadu do 36°C na jugoistoku Srbije, a do kraja dana u padu i za deset stepeni.

- Ova promena vremena je najava osveženja vezanog za kraj jula i početak avgusta u kojem ćemo uživati nakon toplotnog talasa - kazao je Ristić.