VRUĆINE SE NE PREDAJU! Objavljena najnovija vremenska prognoza, konkretno osveženje tek na jesen

Narednih nekoliko dana vreme će biti prijatnije bez vrućine i uglavnom suvo, a od srede ponovo vrlo toplo, pokazuje vremenska prognoza profesora geografije Marka Čubrila.

Novo osveženje moguće je posle 8. avgusta.

Nestabilnosti u sklopu fronta su već zahvatile veći deo regiona te lokalno ima grmljavinskih pljuskova uz prolazno vrlo jak severozapadni vetar. Tokom dana nestabilno uz lokalne pljuskove, a ponegde je moguća i pojava lokalnih vremenskih nepogoda.

Kako kaže Čubrilo, ovo nije nikakva spasonosna kiša koja će zahvatiti ceo region, već jedna letnja, nešto jača, destabilizacija atmosfere gde će padavine biti lokalne i neki delovi će za kratko vreme dobiti i do 30mm taloga, dok samo koji kilometar dalje kiše i neće biti.

Najveća verovatnoća za pljuskove u toku posle podneva stoji nad istokom Hrvatske, središnjom, istočnom i severoistočnom BiH, najvećim delom Srbije i severom Crne Gore, ali će i tamo pojave biti lokalnog karaktera.

U zoni nestabilnosti će ponegde biti olujnog i orkanskog severozapadnog vetra. Dnevni maksimum od +24 na severozapadu Hrvatske do oko +34 na istoku Srbije i jugu regiona.

Vremenska prognoza za narednu nedelju

Narednih nekoliko dana preko nas će strujati manje topao vazduh te će uz promenljivu oblačnost biti umereno toplo, ponegde samo uz ređu pojavu kiše ali se posle danas bilo kakve količine vredne spominjanja ne očekuju, ističe Čubrilo.

Duvać umeren, do jak severozapadni vetar, dok će duž Jadrana do utorak biti umerene bure. Noći i jutra prijatni uz minimume koji će najčešće biti od +14 do +17 stepeni Celzijus, dok će dnevni maksimum uglavnom biti od +24 do +30, a u sredu od +28 do +33 stepena Celzijusa.

Drugi deo nedelje donosi stabilizaciju i otopljenje tako da će već oko petka maksimumi lokalno biti i oko +36 stepeni Celzijusa.

Toplo, ali ne i ekstremno toplo vreme bi se terbalo zadržati do oko 08.08. nakoh čega je moguće novo osveženje uz pljuskove.

Deluje da je najtoliji deo leta iza nas ali to nikako ne znači da avgust neće doneti toplo vreme i temperature iznad proseka samo one ne bi trebale biti toliko visoke kao tokom većeg dela jula, navodi Čubrilo

Na žalost, tvrdi Čubrilo, nekih konkretnih padavina nema na vidiku i vrlo je verovatno da ćemo na neke konkrente padavine koje bi ublažile ovu veliku sušu morati da čekamo do jesenjih meseci.

