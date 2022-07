Izračunali smo koliko vam tačno vremena treba do 3 OMILJENE ZEMLJE: Do jednog letovališta potrebno i više od 10 sati vožnje, a ovim alternativnim pravcima možete IZBEĆI GUŽVU

Koliko traje putovanje, gde su najveće gužve, gde možemo da očekujemo zastoje...?" Ovo su samo neka od pitanja koja ovih dana muče srpske turiste koji su se uputili, ili planiraju da u skorije vreme idu na omiljene srpske letnje destinacije u Grčkoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Sudeći prema vestima, fotografijama ali i video snimcima koji nam poslednjih dana stižu sa puteva prema moru, izgleda da su brige srpskih turista potpuno opravdane, pa je "Blic" tim povodom istražio koliko inače traje putovanje do mora, ali i koliko može da se oduži usled gužvi i neplaniranih zastoja.

Kada je o grčkim omiljenim destinacijama reč, Srbi se uglavnom odlučuju za letovališta u okrugu Halkidikija, a do kog, kada kolima krenemo iz Beograda put traje 7 sati i 34 minuta i dug je 704 kilometara ukoliko putujemo preko Severne Makedonije, dok je put za sat duži ako se odlučimo da do odredišta idemo preko Bugarske i tada nam treba oko 8 sati i 28 minuta.

Ukoliko za ovo grčko mesto kolima krenemo iz Novog Sada moraćemo da se pripremimo i za jedan sat duži put, odnosno 8 sati i 59 minuta vožnje preko Severne Makedonije, dok će preko Bugarske to biti čak desetosatno putovanje.

Najbliže je svakako onima koji se na letovanje u Grčku, tačnije na Halkidiki upute iz Niša, jer će im kolima do tamo biti potrebno 5 sati i 24 minuta vožnje preko Severne Makedonije, dok je preko Bugarske put i u ovom slučaju duži i traje 6 sati i 12 minuta.

Međutim, pored pomenutih satnica potrebnih do odredišta, u vidu svakako moramo imati i gužve na graničnom prelazu Preševo između Srbije i Severne Makedonije, na kom su zastoji i čekanja od kada je krenula sezona na izlazu iz naše zemlje za Severnu Makedoniju često i oko 90 minuta, pa i ovo treba dodati u pomenutu satnicu čime će se dobiti realnije vreme dolaska do mora.

Put do Crne Gore

Iako prve nam komšije, put do Crnogoraca nipošto neće biti kraći za one koji se odluče da letuju tamo, pa će tako za naše sugrađane koji odluče da iz Beograda kolima putuju do mnogima omiljene Budve, put trajati čak 8 sati i 29 minuta autoputem E763, dok će do Sutomora, put kolima iz Beograda trajati nešto manje - 8 sati i 12 minuta.

Od Novog Sada do Sutomora automobilom je potrebno preći 618 kilometara, odnosno 8 sati i 38 minuta, dok će do Budva on biti nešto duži, i trajaće 8 sati i 44 minuta, a za one koji kreću iz Niša, put do Budve biće dug 8 sati i 38 minuta, dok do Sutomora vožnja automoilom traje neosetno manje - 8 sati i 13 minuta.

Ipak, i kada su granični prelazi između Srbije i Crne Gore u pitanju treba očekivati zastoje, koji na graničnom prelazu Jabuka traju oko pola sata do 45 minuta, na Gostunu, ali i kod Špiljana oko pola sata, dok su neizostavna i zadržavanja na samom ulazu u Budvu koja neretko traju i oko 30 minuta, te i ovo vreme treba uzeti u obzir pri pravljenju konačne računice.

Put do Hrvatske

Dosta naših sugrađana odmore voli da provodi i kod Hrvata, i to najčešće u dva grada i idealna letnja odmarališta - Split i Dubrovnik, a sudeći prema razdaljini i vremenu potrebnom da se automobilom stigne do tamo, situacija je skoro identična kao kada su Crna Gora i Grčka u pitanju.

Naime, za one koji se odluče da iz Beograda kolima krenu na put do Dubrovnika moraće da pređu 513 kilometara u vožnji dugoj 7 sati i 46 minuta, dok će za one koji iz srpske prestonice krenu u Split put u kilometrima biti nešto duži, ali vremenski kraći, pa će, ukoliko se ide putem E70 i E71 trajati oko 7 sati i 29 minuta.

Novosađane na put automobilom do Splita čeka 9 sati i 44 minuta vožnje, do Dubrovnika manje, odnosno 8 sati i 10 minuta, dok Nišlije koje se upute za Dubrovnik treba da se spreme za putovanje od skoro pa 9 sati, dok im do Splita sledi identično vreme putovanja ukoliko idu putem E70 i E71.

Do minuta proračunata razdaljina potrebna da se automobilom stigne iz srpskih gradova do pomenutih odredišta ipak nije sasvim pouzdana ako, kao i u slučaju sa Crnom Gorom i Grčkom, u obzir uzmemo granične prelaze ili eventualne zastoje zbog radova na putu.

Tako je na graničnom prelazu Batrovci između Srbije i Hrvatske izlazak iz naše zemlje u proseku dug oko pola sata, pa će planirano desetočasovno putovanje moći da se i te kako oduži i na 11. čas proveden u putovanju.

Alternativni pravci do mora

Ukoliko se nekome ne sviđa da u kolima provede i više od deset sati, takvi mogu da, pored praćenja kamere AMSS-a, takođe da se informišu i o alternativnim graničnim prelazima ka Grčkoj, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Tako za one koji žele da izbegnu gužve na graničnom prelazu Preševo - Tabanovci na putu ka Grčkoj gde ovih dana ima dosta gužve, mogu da se upute na granični prelaz Prohor Pčinjski - Pelince, gde se gotovo uvek odvija saobraćaj manjeg inteziteta.

Ova opcija se posebno preporučuje početkom i sredinom meseca, ali i petkom i subotom, kada najveći broj ljudi kreće na more, a da bi stigli do njega, vozači treba da se isključe sa magistralnog puta Vranje-Skoplje na desetom kilometru u selu Davidovac, a potom da prate table sa oznakama za granični prelaz i manastir Sveti Prohor Pčinjski, koji je udaljen 30 km.

Za one koji žele da izbegnu gužvu za putovanja do Hrvatske, naime, ako je na Batrovcima gužva, koja ponekad može da potraje i do pet časova, najbolje je da se upute ka graničom prelazu Šid, koji je udaljen nešto više od 11 kilometara. Alternativu na putu ka Hrvatskoj, treba imati u vidu od graničnog prelaza Tovarnik, koji je od Batrovaca udaljen oko pola sata vožnje, odnosno, 14 kilometara.

Prilikom putovanja u Crnu Goru, ukoliko gužve postoje na graničnom prelazu Dobrakovo-Gostun, preko koga najviše vozača ide put Jadrana, imate alternativu u vidu prelaza Ranče - Jabuka i Čemerno - Čemerno.

