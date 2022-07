DRUMSKA MAFIJA HARA SRPSKIM PUTEVIMA: Bacaju eksere i sipaju ulje po putu, pa pelješe vozače, a NEKO MOŽE DA STRADA!

Kriminalne organizacije koje prvo izazivaju problem na vozilima, a potom vozačima masno naplaćuju usluge godinama su problem, a veoma je teško stati im na put. Poverenja treba imati samo u šlep-vozila AMSS koja imaju identifikacione kartice, jer su ostala lažnjaci.

Vozači na srpskim putevima, a posebno strani državljani poslednjih godina prijavljuju lažne šlep-službe koje se predstavljaju kao AMSS ili njihovi inostrani partneri, a posebnu priliku za prevare koriste u uslovima letnjih visokih temperatura i pojačanog saobraćaja, nanoseći štetu vozačima i tako profitiraju na njihovoj nesreći!

Kako je Auto-moto savez Srbije upozorio, ove piratske službe razrađuju razne metode koje primenjuju godinama, poput posipanja ulja po putu, postavljanja metalnih predmeta koji izazivaju bušenje guma, a buše i hladnjake na benzinskim stanicama i u zaustavnim trakama...

Caka je u tome da se oni "baš sasvim slučajno" nakon nezgode pojave "u pravo vreme i na pravom mestu", a očajni vozači i putnici doživljavaju ih kao sreću u nesreći, jer i ne slute da su meta isplaniranog krivičnog dela!

Metode kojima se koriste piratske šlep-službe - Posipaju ulje po putu - Bacaju eksere po putu - Bacaju metalne predmete po putu - Buše gume na benzinskim stanicama i u zaustavnim trakama - Buše hladnjake na benzinskim stanicama i u zaustavnim trakama - Postavljaju takozvane češljeve kod nadvožnjaka - Hrane pse na auto-putu, koji posle po navici odlaze na isto mesto po hranu i tako izazivaju nezgode

Kako ih prepoznati

Lažne šlep-službe po pravilu odvoze automobile u servis u kom se prikazuju kvarovi po visokim i nerealnim cenama, ili se na drugi način manipuliše unesrećenim vozačima, navode iz AMSS i upozoravaju kako svaki vozač može da prepozna "lažnjak".

U pitanju su, kako saznajemo, uglavnom servisi s kojima imaju dogovor, a u kojima vozačima naplaćuju i stvarne i fiktivne popravke, jer naprave neki kvar dok pregledaju vozila.

- Svi zvanični partneri i šlep vozila AMSS poseduju identifikacione kartice. Na vozilima se, na jasno vidnim mestima, nalaze identifikacione nalepnice. Takođe, prilikom dolaska na intervenciju, AMSS partneri kod sebe poseduju i članski broj pozivaoca, kao još jedan vid raspoznavanja - naglašavaju iz AMSS.

Podsetimo, već godinama AMSS tokom letnje sezone apeluje na to koliko ima divljih šlep-službi, koje samo tokom letnje sezone zarade i 100.000 evra!

Cake kojima se služi drumska mafija

Inače, prethodnih godina dešavalo se da tokom rutinskih kontrola saobraćajni policajci uhvate neregistrovana vozila za obavljanje ove delatnosti, a koja se onda sumnjiče da se bave ovakvim kriminalnim radnjama.

Kolike su kazne

Advokat Denis Bećirić za Kurir kaže da je problem ipak u dokazivosti izvršenja samog krivičnog dela.

- Ljudi koji se time bave to rade tako što puštaju pse na ulicu, prosipaju eksere po putu, a to je teško dokazivo ukoliko, na primer, neka kamera ne snimi da oni postavljaju "prepreku" vozačima. Dobro su uigrali kriminalnu šemu, policija veoma teško dolazi do dokaza o izvršenju nekog od dela, ili i ne dolazi, što predstavlja veliki problem za dalje procesuiranje ovih uigranih ekipa - kaže on i dodaje da, kada bi se pak desila neka saobraćajna nezgoda i dokazalo da je nju izazvala lažna šlep-služba, izvršiocu bi moglo da se sudi za izazivanje opšte opasnosti.

Ako vam se desi nezgoda Broj koji se odmah poziva Vozačima kojima se desi neka nezgoda ne preporučuje se da sami traže alternativna rešenja, već mogu odmah da se jave Operativnom centru AMSS. - Članovima inostranih auto-moto klubova preporučuje se strogo pridržavanje instrukcija svojih operatera koji će im u Srbiji preko naših službi organizovati potrebnu asistenciju - navode iz AMSS. Operativni centar AMSS dostupan je 24 sata svakog dana u nedelji na broju 1987 za pozive iz Srbije, odnosno na broju +381 11 333 1200 za pozive iz inostranstva.

- Kazna za to delo je od šest meseci do pet godina i novčana kazna ili, ako je na tom mestu okupljeno više lica, a auto-put jeste takvo mesto, kazna je od jedne do osam godina plus novčana kazna.

- U saobraćajnoj nesreći koja se namerno izazove nemoguće je kontrolisati posledice, tako da mislim da može da se kvalifikuje pod ovaj teži stav. Naravno, sve pod uslovom da može da se dokaže da je neko to uradio - kaže Bećirić.

