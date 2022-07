NEVREME PRAVILO HAOS PO SRBIJI! GROMOVI PALILI KUĆE, LETELI KROVOVI I DRVEĆE: Pogledajte najdramatičnije slike jučerašnje oluje (VIDEO)

Vetar je iščupao drveće, nosio krovove, a mnoge ulice su poplavljene.

Jako nevreme koje je u subotu popodne zahvatilo Srbiju zadalo je muke građanima, pa su mnogi ostali zaglavljeni u saobraćaju, nekolicina čak i bez krova nad glavom. Vetar je iščupao drveće, nosio krovove, a mnoge ulice su poplavljene.

Nakon što je proteklih dana vreli toplotni talas "Lucifer" harao je Evropom, pa smo se desetak dana "pržili" na temperaturama višim od 40 stepeni, u subotu u 20 časova izmerena temperatura iznosi 20 stepeni Celzijusovih.

Udari groma izazvali požare

Leskovački vatrogasci su ovog popodneva imali pune ruke posla. Od posledice udara groma izazvano je nekoliko požara, među kojima su gorela i dva stambena objekta.

Kako piše Rešetka, grom je udario u stambeni objekat u selu Gložane i Orašju.

Situacija na ulicama ništa nije bolja, pa tako, kako se vidi na snimku, drveća su preprečila puteve. Stabla padala na vozila, vetar nosio krovove

Jak vetar nije zaobišao ni Kragujevac.Oborena stabla padala su na parkirana vozila, a u pojedinim delovima grada, leteli su krovovi stambenih zgrada.Kako prenose lokalni mediji, Kosovska ulica je potpuno potopljena. Na snimcima se vide reke koje teku niz ulice ovog grada.

Svilajnac, Brus, Žagubica

Građani Srbije, ne pamte ovakvo nevreme. Grad veličine oraha uništio je useve opštini Žagubica, a probijeni su i plastenici. Prema rečima meštana, oštećeni su atarski putevi. Iz Vinče, Mladen A. rekao je da mu je grad uništio svo voće i cveće u dvorištu. Prema rečima meštana, oštećeni su atarski putevi.

- Grad koji je pao u kratkom vremenskom roku učinio je da se selo zabeli kao u sred najjače zime - navodi se.

- Niste svesni koji grad pada. Ja ovo u životu nisam doživeo - rekao je on.

Beograd pod vodom

Jaki pljuskovi oko 18 časova pogodili su Beograd, a u pojedinim delovima prestonice vozila su morala da "plivaju" kroz jezera formirana na ulicama.Pa tako, na uglu Zdravka Čelara i Cvijićeve ulice, jedan nestrpljivi vozač odlučio je da prođe kroz raskrsnicu u kojoj je bila velika količina vode.U Ulici Vojislava Ilića, kod Arhitektonske tehničke škole u smeru ka centru, napravljena je bara, zbog koje trolejbusi nisu mogli da se kreću, a građani su odlazili u sporedne ulice.Ništa bolja situacija nije bila ni u Bulevaru despota Stefana, Doktora Velizara Kosanovića, u Batotovoj, Višnjičkoj ulici...

"Najtopliji deo deo leta iza nas"

Nakon paklenih vrućina, narednih nekoliko dana biće prijatnije, bez vrućina i uglavnom suvo, ali od srede, 3. avgusta, ponovo vrlo toplo. Novo osveženje moguće posle 8. avgusta.

Ovo pokazuje najnovija prognoza meteorologa Marka Čubrila, prema kojoj su nestabilnosti u sklopu fronta već zahvatile veći deo regiona, pa lokalno ima grmljavinskih pljuskova uzz prolazno vrlo jak severozapadni vetar.

- Narednih nekoliko dana preko nas će strujati manje topao vazduh te će uz promenljivu oblačnost biti umereno toplo, ponegde samo uz ređu pojavu kiše ali se od danas bilo kakve količine vredne spominjanja ne očekuju. Duvaće umeren, do jak severozapadni vetar, dok će duž Jadrana do utorak biti umerene bure. Noći i jutra prijatni uz minimume koji će najčešće biti od +14 do +17 stepeni Celzijus, dok će dnevni maksimum uglavnom biti od +24 do +30, a u sredu od +28 do +33 stepena Celzijusa - navodi on.Prema njegovim rečima, drugi deo nedelje donosi stabilizaciju i otopljenje, tako da će već od petka maksimumi lokalno biti i oko +36 stepena Celzijusa.

- Toplo, ali ne i ekstremno toplo vreme bi trebalo da se zadrži do oko 8. avgusta nakon čega je moguće novo osveženje uz pljuskove - navodi on.

Kako kaže, deluje da je najtoliji deo leta iza nas, ali to nikako ne znači da avgust neće doneti toplo vreme i temperature iznad proseka.

- One ne bi trebalo da budu toliko visoke kao tokom većeg dela jula - govori on i dodaje:

- Nažalost, nekih konkretnih padavine nema na vidiku i vrlo je verovatno da ćemo na neke konkrente padavine, koje bi počele da ublažvaju ovu veliku sušu, morati da čekamo do jesenjih meseci - priča Čubrilo.