DA LI STE OSETILI?! TRESLA SE SRBIJA RANOM ZOROM: Evo gde je zabeležen zemljotres jutros u 8 i 30

Zemljotres jačine 3,2 stepena Rihterove skale pogodio je danas Severnu Makedoniju, a potres se osetio i na Kosovu, prenosi Reporteri.

Kako je objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMAC) zemljotres se desio danas oko 8.30 sati.

Potres se na Kosovu osetio u regionu Uroševca.

⚠Preliminary info: M3.4 #earthquake (#земљотрес) about 20 km S of #Glogovac (#Serbia) 3 min ago (local time 08:28:17). Updates at:

