BEZ KIŠE U NAJAVI: Danas prijatne temperature, ali uskoro PREOKRET - VRAĆAJU SE PAKLENE VRUĆUNE

Danas maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni.

U Srbiji danas nakon svežeg jutra, tokom dana suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplo, ali bez vrućine. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 17°C, a maksimalna od 28°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 24°C.

U Beogradu suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplo, ali bez vrućine. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 24°C.

Vreme narednih dana:

U utorak nakon svežeg i prijatnog jutra, tokom dana duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i bez velike vrućine. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 18°C, a maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 25°C.

Od srede sunčano i sve toplije uz vrućinu u drugoj polovini iduće sedmice, kada će temperature ponovo biti iznad 35°C.