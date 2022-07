KAKVO NAS VREME ČEKA U AVGUSTU I SEPTEMBRU: Meteorolog Todorović otkrio da li će opet biti OLUJA i paklenih talasa

Vremenska prognoza za avgust i septembar 2022. po meteorologu Nedeljku Todoroviću predviđa smenjivanje vrućine i kiše.

Meteorolog Nedeljko Todorović gostovao je u Jutarnjem programu i otkrio vremensku prognozu za avgust i početak septembra. Meteorolog navodi da smo s vrelim talasima kao što je bio Lucifer završili, i otkriva da li će biti još udara jake kiše kao što je bio onaj u subotu kada su reke tekle ulicama Beograda.

Da li je bilo očekivano da nakon vrućine koja je trajala desetak dana usledi ovako jaka nepogoda?

"Jeste, obično je tako, posle ektstremno toplog dana dođe do promene koja zavisi od toga koliko ciklon sa Atlantika bude snažan. Imamo relativno malo ovih prodora, imali smo 5. jula sličnu situaciju. Nemamo mi opravdanje ili tumačenje, to je ritam prirode, nekada je češće nekad ređe, ni ne dolazi nevreme uvek sa zapada. Leti jeste tako skoro po definiciji, retko kada će nam takva pojava doći sa istoka Evrope ili sa Karpata. Zonalna struja, ono što dolazi sa Atlantika i iz zapadne Evrope, najčešće preko Panonije završi kod nas. Prema praćenju tih pojava, nevremena su na zapadu mnogo izraženija i žešća, mi smo ipak nekako zaštićeniji. Kod njih dolaze i vrtlozi, pijavice, to je u zapadnoj Evropi deset puta učestalije nego kod nas", rekao je on.

Vremenska prognoza za početak avgusta najavljuje smenjivanje vrućih dana i kiše, objasnio je Todorović.

"Stižu oblaci sa zapada, ali ćemo ih pričekati još nekoliko dana. Od ponedeljka sveže, suvo do subote, 6. avgusta, i uz postepeni porast temperature. Pik vrućine će biti petak ili subota, zavisi kako za koji deo zemlje, ali neće to biti one maksimalne vrednosti kao što je bilo prethodnih dana. Za vikend stiže novi prodor pljuskova i grmljavine, slično kao ovog vikenda i pad temperature. Ali maksimalno će biti do 37 stepeni, posle toga će biti 31, 32 stepena, to je prihvatljivo, posle Svetog Ilije će se vreme stabilizovati", rekao je on.

Vremenska prognoza za ceo avgust, kako je on rekao, najavljuje manje topao mesec od prethodna dva.

"Neće biti nekih ozbiljnih padavina, već samo lokalnih pljuskova na svakih sedam do deset dana. Krajem meseca, oko 25. avgusta biće sezonska promena vremena. Posle nekoliko toplih dana dolazi zahlađenje i pljuskova i posle se ne vraćamo na temperature više od 33 stepena. Početkom septembra će biti od 25 do 30 stepeni, možda ako iskoči neki dan poznog leta sa 31 ili 32 stepena, tada Sunce već slabi", rekao je on.

"Tokom leta teško da možemo da izbegnemo grmljavinske oblake i velike količine lokalnih padavina koje mogu da izazovu bujice, kao što se desilo u Zemunu početkom jula. Može da se dogodi i grad koji potom pravi dalju štetu na poljoprivrednim kulturama, ali to je neizbežna letnja situacija i nije ništa novo. Nije sreća to što imamo sušni period, ali nekada imamo mnogo češće nepogode nego ove godine. Imamo problem sa dugotrajnim posledicama suša, pre svega u poljoprivredi i energetici jer su vodostaji niski i jezera koja su čuvari vode za hidroelektrane su takođe na niskom nivou. Veći nam je problem suša nego nepogoda", kazao je meteorolog.

Da li kiša može da popravi situaciju?

"Ne za vodostaje, previše je to lokalno definisana količina padavina, više koristi što zemljište površinski dobije neku nadoknadu vlage, to kažu stručnjaci i voćari koji se time bave. Tek prave, jesenje kiše mogu da nadoknade taj nedostatak", rekao je on.