U Srbiji je tokom vikenda bilo jakih grmljavinskih oluja i veoma obilnih pljuskova, pri čemu je u centralnoj Srbiji i u Pomoravlju lokalno palo i preko 70 mm kiše za nekoliko sati, što je više od proseka za ceo jul, a na padinama Homoljskih planina palo je čak 146 mm kiše, ali istovremeno, bilo je delova gde nije pala ni kap kiše, pa se u tim predelima katastrofalna suša nastavlja i to u najvećem delu Vojvodine.

Kratkotrajno osveženje se osetilo na teritoriji cele zemlje, ali prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, narednih dana biće ponovo vrelo, u petak se očekuje povratak "paklenih" dana, a temperatura će ići i do 38°C.

- Srbija će i danas i u utorak i dalje biti pod uticajem visinskog ciklona sa centrom iznad Rumunije i Moldavije i pod njegovim uticajem će preovladavati severno i severozapadno strujanje, pa će i dalje pristizati svežija vazdušna masa. Biće uglavnom suvo, a nakon sunčanog prepodneva, posle podne očekuje se razvoj oblačnosti, pa će biti promenljivo oblačno – kaže Đorđe Đurić.

Duvaće povremeno jak severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće danas od 27 do 31°C, u Beogradu do 29°C, a u utorak od 29 do 33°C, u Beogradu do 31°C.

Đurić objašnjava za „Blic“ da će se od srede na visini uspostaviti termički greben sa jugozapada i sa Mediterana, pa će u sklopu njega pristizati ponovo veoma topla vazdušna masa.

- Pod uticajem anticiklona, očekuje se suvo, stabilno i sunčano, uz slabe vetrove. Maksimalna temperatura u sredu biće od 30 do 34°C, u Beogradu do 32°C. Maksimalna temperatura u četvrtak i u subotu biće i preko 35°C, a najvrelije biće u petak, uz maksimalne temperature i do 38°C. Inače, noći do četvrtka će biti vrlo ugodne, u mnogim predelima i sveže, da bi petak i vikend ponovo doneli tople noći, u Beogradu i na severu Srbije i tropske sa vrednostima iznad 20°C – kaže Đurić.

Drugog dana vikenda, prema trenutnim prognozama, očekuje se destibilizacija atmosfere, pa se uz promenljivo oblačno vreme očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode.

Ponovo će se uspostaviti severno strujanje, pa će doći do blagog osveženja i pada temperatura na vrednosti oko 30°C. Ovo osveženje bilo bi kratkog daha, jer se već oko 8. avgusta ponovo očekuje sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature oko 35°C, ali ne zadugo.

Oko 10. avgusta usledilo bi osveženje sa pljuskovima i grmljavinom i nestabilnije i prijatnije vreme poratajalo bi zasugurno do sredine meseca, uz maksimalne temperature ispod 30°C.

- Nalazimo se na sredini leta i onaj najvreliji deo je iza nas, ali to ne znači da neće biti perioda sa vrlo visokim temperaturama, ali ne u kontinuitetu kao tokom jula. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 27 do 31°C, one su ovih dana oko prosečnih vrednosti – kaže Đurić i dodaje da će u periodu od srede do subote temperature biti ponovo iznad proseka, u petak i za sedam-osam stepeni, da bi kratko pale na prosečne i ponovo nakon toga bile za pet, šest stepeni iznad proseka.

U periodu od 10. avgusta do sredine meseca temperature će biti uglavnom oko prosečnih vrednosti.

Što se tiče padavina, ove sedmice očekuje se uglavnom suvo, uz pljuskove tek na samom kraju sedmice, ali oni će i tada kao i prethodnih puta biti veoma neravnormerno raspoređeni. Nad velikim područjem naše zemlje preovladava jaka suša, a na nekim lokacijama palo je više kiše nego što u proseku padne za ceo jul. Problem je što se ta količina kiše sručila u svega samo nekoliko sati, dok je tokom preostalog dela meseca skoro bilo bez kapi kiše.

