USTAŠE U TESLINOM RODNOM SELU POBILE SVE SRBE! Na Svetog Iliju u Smiljanu žive palili i zverski ubijali od beba do staraca!

Na današnji veliki praznik Svetog proroka Ilije, 1941. godine ustaše su pobacale u jamu, zaklale i spalile sve Srbe iz Smiljana kod Gospića, rodnog sela našeg najvećeg naučnika Nikole Tesle

U Smiljanu, Teslinom rodnom mestu i zaseocima do kojih su došli, ukupno su na Ilindan Hrvati ubili 506 Srba svih starosnih doba, od beba do staraca.

O tome postoji svedočenje Ante Antunovića od 6. juna 1952. u Okružnom sudu u Gospiću, koji je opisao tadašnji teški ”ritam zločina“ nad Srbima u Smiljanu, kada su na praznik Svetog Ilije, 2. avgusta 1941, Hrvati ubili, sve Srbe koji su se u Smiljanu i okolini zatekli - 506 Srba, od kojih 27 novorođenčadi i 127 dece do 15 godina starosti. U kasnijim danima u Smiljanu su ubili još 13 srpskih civila.

O pokolju u Smiljanu 1941. godine govorio je Ante Antunović:

- U julu 1941. otišle su ustaše i s njima Ivan Kovačević i Tomo Šarić u Smiljan po naređenju upravitelja (logora u Gospiću) Staračeka. Nije ih bilo od 10 do 15 dana pa sam upitao Staračeka gde su oni. Drsko mi je odgovorio da se to mene ne tiče gde su oni, da on zna kuda ih je poslao i rekao da su oni više učinili za ovih 10 dana, nego što ću ja za 50 godina svoje stražarske službe. Našao sam se uvređen i zapitao ga, šta su oni toliko učinili, a on mi je odgovorio, da su počistili čitavo selo Smiljan od srpske gamadi. Ubrzo sam saznao da su ustaše i naši stražari izvršili masovni pokolj Srba u selu Smiljanu. Poklali su muškarce, žene i decu. Odmah nakon toga izvršili su pokolj srpskih seljaka u selu Smiljansko Polje. Doveli su u zatvor Simića Lemajića i još nekoliko Lemajića, njih su s drugima otpremili u Jadovno i tamo likvidirali – kazao je on 6. juna 1952. godine u Okružnom sudu u Gospiću.

Ustaške hrvatske koljače su predvodili Rudolf Ric (komandant logora Jadovno), Joso Adžija i Dragan Devčić.

Beograd.rsPatrijarh PorfirijePatrijarh srpski porfirije služi liturgiju u SmiljanuPatrijarh srpski Porfirije danas će u Smiljanu, rodnom mestu srpskog naučnika Nikole Tesle, služiti svetu Liturgiju i osveštati obnovljeni hram Svetih apostola Petra i Pavla, saopštila je SPC.

Hram Svetih apostola Petra i Pavla, podignut na kraju 17. veka, imaju izuzetan značaj za Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski pravoslavni narod.

U masovnoj grobnici pored crkve sahranjeno je blizu 590 nevinih žrtava, među kojima i 11 bliskih Teslinih rođaka, podsećaju iz SPC. Ustaše su u nameri da zatru svaki trag naroda koji je iznedrio Nikolu Teslu, 1942. godine, crkvu sravnili sa zemljom.

Obnova crkve je počela 1986. godine, sredstvima Srba iz Čikaga, da bi tokom rata u Hrvatskoj obnovljeni hram ponovo bio porušen i opljačkan.

Trudom vladike Gerasima, sveštenstva i prilozima vernog naroda hram je u potpunosti obnovljen i živopisan, i ponovo je mesto u kojem se upućuju molitve za mir, ljubav i spasenje čitavog sveta.