ČUVENI METEOROLOG POTVRDIO: OD SVETOG ILIJE SUNCE SVE MILIJE! Todorović otkrio kakvo nas vreme čeka do kraja avgusta

Danas je crveno slovo, pravoslavni vernici slave Svetog Iliju gromovnika, a stara narodna kaže da je od Svetog Ilije sunce sve milije.

Istinitost ovog narodnog verovanja interesovalo je novinarku jutarnjeg programa Kurir televizije Jelenu Kovačević, koja je odgovor potražila u razgovoru s našim čuvenim meteorologom Nedeljkom Todorovićem.

- Ta narodna zapažanja imaju smisla. Kad pogledamo merenja u poslednjih 100 godina najveće temperature su krajem jula i početkom avgusta. Od Svetog Ilije polako temperatura počinje da pada, a meteorološki od 22. jula sunce je sve blaže. Međutim, nije svake godine tako. Imali smo leta kad je bilo vruće, s temperaturama i do 40 stepeni krajem avgusta i početkom septembra - rekao je za Kurir meteorolog Nedeljko Todorović.

Jelenu Kovačević zanimala je i kratkoročna prognoza, do kraja ove nedelje, ali i vremenske prilike do kraja meseca.

- Biće svakim danom sve toplije. U petak i subotu će biti pik do 35 stepeni u Beogradu, ponegde i do 37 stepeni. U nedelju nas očekuje blago osveženje, ponegde s kratkotrajnim pljusovima i grmljavinom , moguće je da će u nekim krajevima biti i nepogoda. Do polovine avgusta vreme bez velikih vrućina, maksimalno oko 30 stepeni. Onda nas opet očekuje pik vrućina između 15. i 20. avgusta. Posle toga sumnjam da će temperature ići u prave letnje vrućine, pa se od tad očekujemo da ulazimo u pozno leto - dodao je Todorović.

Meteorolog se ogradio s obzirom da pouzdanost dugoročnih prognoza ne može biti ista kao za predviđanje vremena u naredna tri dana

- S vremenom se nikad ne zna. Čak i u prvoj polovini prošlog veka bilo je 42 stepena u septembru. Ono što sa velikom izvesnošću mogu reći je da nas do kraja avgusta očekuje toplo vreme, ali bez velikih vrućina s vrednostima od 37 ili 38 stepeni - zaključio je Todorović.

