MOŽETE BITNO DA UTIČETE NA PROBLEM SA LEĐIMA! Prevencija je ključ, a evo zašto se ogroman broj ljudi susreće sa ovim NEPRIJATNIM I OŠTRIM BOLOM! (FOTO)

Kiropraktičar Miloš Mrkić iz Doma zdravlja West Medic kaže da veliki broj ljudi tokom života može da ima problema sa bolovima u donjem delu leđa, odnosno kičme. Kako kaže, problemi najčešće bivaju izazvani oštrim bolovima, i nemogućnosti pokreta.

Veliki broj ljudi, kako objašnjava, često prilikom najbanalnije radnje dolazi do ovog zdravstvenog problema. Kako dodaje, to se može desiti tokom pranja zuba, kose, tokom kijanja, kašljanja i sl.

- Najveći problem je loše držanje. To vremenom donosi do napetosti muskulature, i tada dolazi do problema. Mišići su napeti, i sledi ukočenje - kaže kiropraktičar.

Mrkić kaže da je prevencija promena životnih navika, u smislu, nezadržavanja u jednoj poziciji duži vremenski period.

- Sedećemo u nekoj poziciju, recimo tokom posla... Bitno je da s vremena na vreme prošetamo... Vi tokom razgovora sa pacijentom, dobijate odgovor kako je došlo do bola. Oni su svesni, ali retko ko radi na problemu, odnosno sprečavanju istog - navodi kiropraktičar.

Mrkić ističe da je brzi hod, trčanje ili šetnja, odlična prevencija, i način da se zaštitimo.

- I telesna težina može znatno da utiče na probleme sa leđima, zato se treba regulisati i telesna težina - kaže Mrkić.

