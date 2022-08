VOZAČE U SRBIJI JUTROS SAČEKALO IZNENAĐENJE: Cena registracije poskupela!

Ovo se nije desilo od 2014. godine.

Nekolicina osiguravajućih kuća juče i prekjuče podigla je cene polise osiguranja od autoodgovornosti za oko 22 odsto u proseku, što je podiglo i ukupnu cenu registracije

Oni koji nisu promenili cenovnike od 1. avgusta, učiniće to narednih dana. Prethodni put cena polise osiguranja od autoodgovornosti promenjena je pre punih osam godina - u julu 2014. godine.

Novo poskupljenje se ne odnosi na cenu ukupne registracije, već samo na pomenutu polisu. Primer tako govori da će registracija koja je do sada koštala 27.000 dinara dobiti poskupljenje samo na trošak polise koji iznosi 10.500 dinara. Konkretnije, 22 odsto poskupljenja na ovaj značiće dodatni ceh od 2.310 dinara. Praktično, umesto 27.000 dinara rgistracija će ubuduće koštati 29.310 dinara!

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović detaljno je za Blic Biznis pojasnio razloge poskupljenja.

- Osnovni razlog poskupljenja polise osiguranja od autoodgovornosti jeste rast cene rezervnih delova, uslovljen inflacijom na svetskom nivou. Tu je i rast cena usluga transporta i procene štete, a značajna stavka koja je uticala na poskupljenje su i više cene radnog časa u servisima jer smo dostigli cene koje su aktuelne u najrazvijenijim evropskim državama, rekao je za "Blic Biznis" Duško Jovanović i dodao:

- Ukupna situacija na tržištu automobila se nepovoljno odražava na poslovanje društava za osiguranje u delu AO. Sa jedne strane, proizvode se sve sofisticiranija i skuplja vozila, pre električna, koja su podložnija oštećenjima, dok sa druge strane imamo evidentan skok cene polovnih vozila na tržištu, koja su reper za određivanje naknade šteta na vozilima, dodaje Jovanović.

On naglašava i da je prethodni put cena polise osiguranja od AO promenjena 01. jula 2014. godine. Od tada do danas, zabeležena je inflacija, merena indeksom rasta potrošačkih cena, od 20,68 odsto. Sa druge strane, u 2019. godini imali smo promenu bonus/malus sistema u delu povećanja bonusa, sa 10 na 15 za drugu i sa 15 na 25 odsto popusta za prvu premijsku grupu.

Jovanović kaže i da su na rast cene osnovne polise osiguranja uticali i međunarodni faktori, ako tako možemo da ih nazovemo.

- Naša obaveza i uslov da budemo deo jedinstvenog tržišta EU, jeste formiranje kapitala koji mora da bude iznad postojećeg odn. onog koji obezbeđuje isključivo ispunjenje minimalnih zakonskih zahteva. To će biti veliki izazov u uslovima liberalizacije tržišta. Iskustva zemalјa regiona pokazuju da liberalizacija gotovo po pravilu dovodi do drastičnog pada premije osiguranja od autoodgovornosti. U takvim uslovima ne može se računati na jačanje pozicije kapitala i solventnosti, već se u takvu fazu mora ući sa već pripremlјenim snažnim fondovima, objašnjava Jovanović.

Generalni sekretar UOS kaže i da ne treba zaboraviti dalje povećanje limita za naknadu šteta koje propisuje Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju. To je kontinuiran proces koji podrazuma postepeno povećanje limita za naknadu šteta.

- Od momenta kada su aktuelni limiti po jednom saobraćajnoj nezgodi stupili na snagu, do danas, došlo je do rasta naknada za isti tip povreda od oko 20 odsto. Taj rast biće nastavljen kako se limiti budu povećavali i prilagođavali EU. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da su zbog veće frekvencije srpskih vozila po inostranstvu, naša društva izložena povećanom riziku naknade šteta koje su pričinjene u drugim državama i to po limitima države nastanka nezgode koji su višestruko veći od domaćih kriterijuma, kaže Jovanović.

Dodaje da su tu i države, poput Francuske, Belgije, Luksembura, skandinavskih država I Velike Britanije, koje imaju neograničene limite. Domaća društva za osiguranje se od ekstremnih šteta uglavnom štite ugovorima reosiguranja, koji zbog stalnog rasta limita i sve većeg broja šteta iznad samopridržaja postaju sve skuplјi.

Obrazlažući nove cene polise AO, Jovanović podseća i na odluku Saveta Biroa zelene karte da sve zemlјe članice, uklјučujući i Srbiju, od 1.1.2021. preuzmu plaćanje za sve štete pričinjene vozilima registrovanim u zemlјi i do tri meseca po isteku registracije. Do izmene propisa garancija je važila do momenta dok je vozilo registrovano. To će dovesti do radikalnog skoka broja i iznosa šteta sa međunarodnim elementom. Te štete pašće direktno na teret Udruženja osiguravača Srbije koje obavlјa funkciju biroa zelene karte, odnosno posredno na domaće osiguravače koji učestvuju u finansiranju, objašnjava Jovanović.

