ŠOK ISPOVEST DOKTORA COLIĆA! Doveo devojku na operaciju zadnjice i stavio KAŠIKARU na sto: Sad da VRATIŠ PARE od prošlog puta!

Jedan od najboljih naših estetskih hirurga Milan Colić ispričao je u jednom intervjuu dva događaja iz devedesetih godina koje nikada neće zaboraviti. U jednom od njih mu je i život bio ugrožen.

- Jednoj pacijentkinji smo radili povećanje gluteusa iliti povećanje zadnjice silikonskim implantatima. Imala je partnera koji je bio neki povratnik sa fronta i psihijatrijski slučaj. E onda je ona da bi ga se oslobodila otišla u anoreksiju. Došli su ponovo da se operiše. Meni je bilo nje žao jer je praktično izgubila potpuno volumen celog tela pa i tog gluteusa. Toliko je bila mršava da su se ti implantati skoro pa provideli ispod kože. Došlo je do infekcije. Ja nisam imao nikakvu obavezu prema njoj jer je prošlo tri-četiri godine od intervencije, ali sam pristao da je operišem besplatno - rekao je doktor Colić.

Potom se dogodilo nešto što nije mogao da očekuje.

- Onaj njen partner je onda izvadio kašikaru koju je doneo sa fronta. Zavrteo je na stolu i rekao: "A, pa ne samo da nećeš da naplatiš već ćeš da vratiš i onaj novac koji ti je ona dala za prethodnu operaciju". I šta da radiš za tako nešto tokom devedesetih? Naravno da sam vratio novac, dao sam im i za taksi, srećan što sam izašao iz te situacije - ispričao je Colić.

Čuveni hirurg je prepričao još jednu situaciju iz devedesetih kad su hakeri iz računara njegove ordinacije ukrali slike jedne poznate naše estradne zvezde i potom su te fotografije pre i posle osvanule na naslovnoj strani tabloida.

- Svaka pacijenktinja je morala da ima slike pre i posle operacije. I na kraju je to došlo do suda. Posle se ispostavilo da je to njen menadžer uradio da bi joj se osvetio jer ga je ostavila. Taj slučaj sam izgubio na sudu, ali posle se njih dvadesetak javilo da žele baš takve grudi kao ona. I to se kompenzovalo na neki način - ispričao je Colić.

Milan Colić i njegov brat Miodrag Colić, podsetimo, smatraju se jednim od pionira estetske hirurgije kod nas.

Miodrag je preminuo prošlog septembra u 64. godini. Bio je specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije koji je 1989. godine zajedno sa svojim bratom Milanom osnovao prvu privatnu zdravstvenu ustanovu u Srbiji.

Osim u estetsku hirurgiju Colić je bio veliki zaljubljenik i u putovanja pa je izdao i knjigu "Put oko sveta" čime je postao jedini Srbin koji je izdao knjigu putopisa iz 195 zemalja sveta.

